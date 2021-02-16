中國首超美國 成為歐盟最大貿易夥伴

中國 去年首次超越美國 ，成為歐盟 最重要貿易夥伴。根據歐盟統計局15日提供的數字，2020年，歐盟同中國和美國的貿易額分別為5860億歐元（約7154億美元）和5550億歐元（約6775億美元）。

德國之聲中文網報導，雖受新冠危機影響，歐盟去年與中國的貿易額再度增加。歐盟統計局提供的數據顯示，歐盟對中出口增2.2%，達到2025億歐元；從中國進口增5.6%，達到3835億歐元。

中國經濟從新冠危機中恢復速度明顯快於美國，此外，美國前總統川普不僅對中國徵收懲罰性關稅，還對歐盟的某些進口商品增加徵稅。歐盟則對美反徵重稅。

據報導，在此背景下，歐盟去年對美出口下降8.2%至3530億歐元；從美國的進口額下降13.2%至2020億歐元；歐盟對美貿易順差同比幾乎沒有變化，為1510億歐元。

總體而言，新冠危機給歐盟貿易平衡表打下深深印痕。去年，歐盟27國出口商品價值共約1兆93億歐元，與2019年相比下降9.4%，而進口額下降11.6%，為1兆71億歐元。

報導說，與前歐盟成員國英國的貿易額亦大幅下跌。進、出口均減少13%，儘管在2020年底前英國仍是歐盟單一市場和關稅同盟的一部分。由此，2020年，英國以約4450億歐元的貿易額，排在中、美兩國之後，成為歐盟第三大貿易夥伴。瑞士、俄羅斯和土耳其分別次之。