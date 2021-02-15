人民日報籲推動中美健康發展 雙方應「有原則」合作

中美兩國領導人日前首次通電話，中國 官媒人民日報14日刊登署名「鍾聲」的文章說，應當推動中美關係健康穩定發展，多考慮合作，不蓄意對抗，才是兩國之福；但又稱合作要是「有原則的合作」，美方應對台灣 、香港、新疆等「慎重行事」。

中央社引述文章說，當前，中美關係正處於重要關口，中美元首的通話「向世界釋放了積極信號」，引起國際社會廣泛關注。

文章稱，今年是中美「乒乓外交」50周年，也是前美國官員季辛吉秘密訪中50周年。過去由於川普政府實行「極端錯誤」的反中政策，中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難。當前「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。」

據報導，文章稱，當前，兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

不過，文章又強調，「需要指出的是，中方致力於同美方發展合作關係，但這種合作，必然是有原則的合作。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。」

文章稱，如何處理分歧，是中美雙方必須回答好的一個課題。為了維護兩國民眾福祉與世界和平穩定，雙方都有必要在有不同看法的問題上，做到相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。

文章表示，「中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。在這方面，雙方曾經積累了大量經驗。」

另據香港文匯報報導，中美兩國領導人日前首次通電話，美國卡特中心中國項目部主任劉亞偉分析指，在他看來，拜登 上台後將中國視為競爭者，但目前並沒有想好在什麼框架下跟中國相處。

外交觀察人士指出，中美各自都有利益訴求，也有自己的價值觀。兩國之間的矛盾是客觀存在的。拜登對華政策理想的狀態是，雙方在保持自己的獨特性時，盡量追求最大公約數，以維持和而不同的局面。