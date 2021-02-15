逾30國使節訪北京冬奧張家口賽區 美英澳缺席

各國使節考察張家口賽區。（取材自官網）

應中國 外交部和北京 冬奧組委邀請，俄羅斯、法國、德國、義大利、挪威、瑞士、荷蘭、奧地利、日本、南韓、印尼、馬來西亞等30餘國駐華使節或高級外交官13日至14日赴張家口，考察體驗北京2022年冬奧會張家口賽區，但美國、英國及澳洲未派人參與。

人民日報導，國務委員兼外長王毅與使節們座談並舉行招待會。王毅表示，中國政府高度重視北京冬奧會籌辦工作，習近平主席親自關心指導，國際奧委會主席多次表達信心和支持。目前北京冬奧會已進入一周年倒計時，各項籌辦工作有序推進。中方將與各方一道，秉持綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念，把北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精采的奧運 盛會。中國人民誠摯邀請全世界朋友明年齊聚北京，共享這場冰雪盛事。熱烈歡迎各國代表團參與北京冬奧會，中國一定會讓各國運動健兒不虛此行。

河北省副省長、北京冬奧組委副主席徐建培，河北省副省長夏延軍等介紹北京冬奧會籌備情況。

據報導，使節們饒有興致地參訪國家跳台滑雪中心「雪如意」等有關設施。他們表示，期待中國再次舉辦一屆成功的奧運盛會，相信北京冬奧會將成為人類戰勝疫情的里程碑。

據了解，北京冬季奧運將在2022年2月4日舉行，全球180個人權組織2月3日聯合發出公開信，指責中國人權狀況近年急劇惡化，呼籲多國領導人關注，並杯葛2022年舉行的北京冬奧。信中批評中國是「國際上人權狀況最差的國家之一」；據考察國家名單顯示，早前曾有議員揚言要杯葛冬奧的美國、英國及澳洲，均未有派人參與。