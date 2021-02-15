去年才被禁 字節跳動將出售TikTok印度業務？

中國字節跳動據稱正在研究把旗下TikTok印度業務出售給Glance。（路透）

中國 字節跳動據稱正在研究把旗下TikTok印度 業務出售給交易對象是競爭對手、印度科技公司Glance，Glance是一家獨角獸公司。字節跳動對傳言不予置評，但有知情人士表示消息不實。

綜合路透、彭博報導，熟悉情況的消息人士指，由日本軟銀集團發起的不公開討論尚處初期階段，而且情況比較複雜。

Glance的母公司--移動廣告科技企業InMobi也擁有短視頻應用Roposo。在去年7月TikTok被印度政府禁用後，Roposo的流行度有所提升。

報導稱，談判是由日本公司軟銀（SoftBank）發起。軟銀在Glance母公司InMobi Pte有持股，在TikTok中國母公司字節跳動也有持股。談判涉及四方，分別是軟銀、字節跳動、Glance並且需要印度當局的最終批准。

軟銀、字節跳動和InMobi未立即回應路透的置評請求。

報導指出，印度政府將會堅持，如果談判推進下去，TikTok擁有的用戶數據和技術必須留在印度。

另據中國媒體「國是直通車」報導，TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）稱，對傳言不予置評，但有知情人士表示，這則消息不實。

字節跳動上個月裁減在印度的2000多人經營團隊，並在公司備忘錄中指出，不確定是否會恢復在印度的業務。此前，印度政府決定維持對TikTok及其他58個中國應用程式的禁令。