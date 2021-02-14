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中英媒體戰蔓延 德也禁播環球電視網

中國新聞組／北京14日電
中國環球電視網也遭德國禁播。（取材自新華網）
中國環球電視網也遭德國禁播。（取材自新華網）

英國4日吊銷中國官媒環球電視網（CGTN）的營業牌照，中國禁播BBC反制，德國接著也依據歐洲1989年簽署的共享牌照協議，禁止CGTN在德國繼續播出；中英媒體戰蔓延，CGTN恐遭歐洲更多國家禁播。不過CGTN只需向歐洲任何一個國家申請新的播放牌照，仍可解套續播。

根據1989年在歐洲委員會(Council Of Europe)主持下達成的「跨境電視」協議條款，一個歐洲國家發行的許可證適用於整個歐洲大陸的大部分地區；這意味著CGTN現在可能不得不在整個地區停播。英國目前仍是該委員會的成員國。

英國電信集團沃達丰(Vodafone)旗下的沃達丰德國12日表示，公司「目前正在與地區媒體當局和廣播公司的代表就吊銷牌照一事進行討論，以澄清法律情況」。

中歐媒體禁播大戰，源於英國政府4日撤銷CGTN播放執照，稱CGTN作為海外頻道，但編輯權仍掌握在中國共產黨手上，不符英國法律規定。英國吊銷CGTN在英國運營牌照引起北京的激烈抗議。中國5日禁止BBC進入其電視網絡，緊接著香港電台RTHK也宣布自12日23時起，停播BBC新聞頻道。

中國禁播BBC後，遭美、英、歐盟嚴詞譴責；歐盟對外行動署發言人表示，中國禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）的決定，限制言論與新聞自由，香港電台據此停播，也表明香港實施「港版國安法」後自由遭到侵蝕。

對此，中國駐歐盟使團指出，BBC世界新聞台的涉華報導違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。

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