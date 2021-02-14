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中拒提供早期數據 世衛溯毒獨立性 白宮「深表關注」

中國新聞組／北京14日電
「春節不打烊」，13日年初二仍持續核酸檢測採樣。圖為北京金域醫學檢驗實驗室的工作人員在同事防護裝備上寫下新年祝福語。 （中新社）
「春節不打烊」，13日年初二仍持續核酸檢測採樣。圖為北京金域醫學檢驗實驗室的工作人員在同事防護裝備上寫下新年祝福語。 （中新社）

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，華府對於世界衛生組織（WHO）專家小組調查新型冠狀病毒（COVID-19）調查報告表示「深切關注」，呼籲中國應公開疫情初期的數據。他並表示，這份報告必須是「獨立的，不受中國政府的操縱」。

蘇利文在聲明指，如果要更了解今次疫情及充分準備下一波疫症，中國須分享疫情爆發初期的數據。他說，連同中國在內，所有國家都應參與一個透明和堅定的進程，為阻止疫情及對應衛生危機出一分力。

白宮發表聲明之前，世衛組織專家組9日在武漢表示，新型冠狀病毒（COVID-19）最有可能是通過動物中間宿主傳染到人類的，但極不可能從實驗室外流。美國之音報導指出，觀察人士說，這種說法幾乎就是為中國當局背書，受到了多方的質疑和批評。

新京報報導則指出，儘管世衛組織一再強調新冠病毒並非來自武漢實驗室，美國仍然無視這一說法。

據美國之音報導，有世衛專家透露，中國方面拒絕向世衛專家組提供武漢早期病人和疫情數據，雙方多次發生激烈爭吵。

據紐約時報報導，參加調查的科學家說，他們為了接觸這類病人檔案和有關問題與中方人員發生激烈的爭執，雙方甚至數次大聲吼叫。

專家們說，中國方面拒不提供早期疫情信息，使世衛專家們很難發現有助於將來防止類似危險病毒的再次爆發所需要的線索。世衛專家組成員、丹麥流行病學家西婭·科爾森·菲舍爾（Thea Kølsen Fischer）說：「我的理解是，這次的調查任務被高度地緣政治化了。」

世衛組織14名專家在1月至2月，費時27天在中國進行新冠病毒溯源調查，有幾位表示，中國同行被世衛專家組堅持索要相關數據的努力搞得不勝其煩。這次調查在本周結束。

專家組成員認為，這次任務是有收穫，中方讓他們感覺到是有一定的善意，對話和研究將會繼續下去；但是，他們也承認，截止到目前為止，獲取的有關關鍵問題的信息太少。

白宮的聲明也敦促中國公開疫情最初階段的數據。

中國 世衛 疫情

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