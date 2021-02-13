為阻孟晚舟被引渡美國 華為將匯豐銀行告上英國法庭

為阻止孟晚舟被引渡到美國，華為將匯豐銀行告上英國法庭。（路透資料照片）

中國電信巨頭華為 為了阻止其首席財務官孟晚舟 從加拿大被引渡到美國 採取一項新的法律行動；據美國之音報導，華為12日將英國的匯豐銀行(HSBC)告上法庭，要求其交出相關文件。

華為向英國高等法院提出申請，要求獲得美國當局指控孟晚舟逃避伊朗制裁的有關文件。

這一法律要求，使圍繞孟晚舟案件的地緣政治之爭進一步複雜化。這也增加總部位於倫敦的匯豐銀行面臨的壓力，該銀行的大部分收入來自中國。

華為創始人任正非的女兒孟晚舟2018年12月在溫哥華轉機時應美國要求被加拿大當局拘留。美國政府指控華為利用一家名為星通(Skycom)的香港空殼公司向伊朗出售電信設備。孟晚舟目前正為避免被引渡到美國而打官司。

華為的訴訟案集中在孟晚舟2013年8月向匯豐駐香港的一名高管做的PPT演示上，該演示詳細介紹華為與星通的關係及其在遵守相關規定方面做出的努力。

孟的法律團隊指責美國對那次會議做出誤導性的總結，只挑選其中的一些幻燈片。他們想要完整的PPT演示。他們說孟晚舟解釋華為和星通之間的關係。

報導指出，華為還希望獲得這些紀錄，以便了解匯豐銀行有誰知道這次會議，及會議上討論什麼。

「為了讓她在加拿大有一個公平的聽證，她需要這些文件，」華為的律師詹姆斯．劉易斯(James Lewis)在聽證時表示。他說，美國當局拒絕提供這些文件，但沒有什麼能阻止她的辯護團隊使用這些文件。

匯豐銀行的律師對法官說，這一請求應該被駁回，因為法院對此沒有管轄權。「在英國提出的披露申請沒有任何依據，」該銀行在一份媒體聲明中表示。「匯豐銀行不是美國這起刑事案件或加拿大引渡程序的當事人。」

法官福特漢姆(Michael Fordham)說，他的目標是在七天內發布一份書面判決。