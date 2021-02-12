角力戰！英禁環球電視網 中不准BBC世界新聞台落地

英國國家廣播公司BBC在中國被撤照。（取材自環球網）

英國 上周廢止大陸央視國際頻道，國家廣播電視總統12日凌晨反制，宣布英國國家廣播公司（BBC）世界新聞台損害中國 國家利益，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

英國通訊管理局（Ofcom）於4日表示，由於中國央視國際頻道「中國環球電視網」（CGTN）違反了英國政府規定，中國環球電視網的執照自即日起撤銷。當時分析人士就稱，大陸勢將對英國媒體提出反制，中英關係將更加緊張。

12日零時，國家廣播電視總局官網發布消息稱，經調查，BBC世界新聞台涉華報導有關內容嚴重違反「廣播電視管理條例」、「境外衛星電視頻道落地管理辦法」有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

環球時報報導，BBC對華的造謠是西方一些反華勢力對華輿論戰、超限戰的一部分，讓BBC無法落地只是反制行動之一，但並不是唯一或最後的行動。BBC節目在中國境內將完全無法被接收。

報導稱，BBC近年頻頻通過毫無底線的手段抹黑、污蔑中國。例如，在涉疆報導中，BBC扮演著「反華急先鋒」的角色，其本月2日一篇報導宣稱「中國新疆再教育營中的婦女遭到系統性強姦和酷刑」，引發多家西方反華媒體跟風炒作。

不過，環球時報稱，經環時的記者調查發現，該報導的「主人公」之前曾多次接受西方媒體採訪，其說法明顯前後矛盾，且近六個月裡，BBC的涉疆報導有約3/4並未署名。

在疫情 報導上，BBC也是毫無底線。在今年1月一個「重返湖北」的疫情視頻報導中，BBC「不僅移花接木還夾帶私貨」，其採訪鏡頭配上了一段警方用網蒙頭拘捕民眾的畫面，營造出一幕中國防疫部門暴力執法、侵犯人權的場景。然而事實上，這段視頻來自於去年疫情期間的一次高速反恐演練，BBC所報導的是徹頭徹尾的假新聞。BBC的目的非常明顯，即通過這一惡意剪輯，極力描繪一番中國掩蓋疫情的場景。

此外，每當中國媒體援引世衛專家和國內外科學家的研究，認為疫情有可能多點多地暴發，或建議為更好地應對疫情，可在全球進行溯源合作時，BBC都將此指稱為「中國官方在推動虛假敍事」。

據中國外交部網站4日消息，外交部新聞司有關負責人近日就BBC播出涉新冠肺炎疫情假新聞，向該媒體駐京分社負責人提出了嚴正交涉，要求對方停止蓄意抹黑攻擊中國，遵守新聞職業道德，並就涉華假新聞向中方作出公開道歉。

但BBC在其推特帳號上做出回應時卻仍不悔改，聲稱自己「拒絕接受有關於虛假新聞或存有意識形態偏見的指控，這些指控都毫無根據」。

中國是否會採取進一步的措施，比如驅逐BBC的記者？中國學者表示，如果BBC依然在新疆、疫情、香港等議題上繼續造謠，抹黑中國，那麼中國不排除會採取更徹底的制裁，比如驅逐BBC在中國的記者，「讓其無法落地只是反制行動之一，但是並不是唯一，或者最後的行動」。

香港電台發言人表示，香港電台今晚11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道及「BBC時事一週」。