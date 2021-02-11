習近平新春談話未提兩岸 只跟台灣同胞拜年

習近平10日發表春節談話，回顧過去一年執政成果。(取材自央視網)

國家主席習近平 昨發表春節談話，回顧過去一年執政成果，包含抗擊新冠疫情 、經濟率先在疫後復甦，以及全面建成小康社會目標，達成脫貧攻堅任務等。談話開頭依慣例也向「台灣同胞」拜年，不過沒有特別提及兩岸關係。

昨日在北京人民大會堂舉行春節團拜會，習近平發表談話，向各族人民、港澳台胞與僑胞拜年。中國 總理李克強主持團拜會，中國國家副主席王岐山，以及栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等高層均與會。

習近平回顧過去一年工作，包含「戰疫情」「抗洪澇」「促改革」「推開放」「抓脫貧」「惠民生」「保增長」和「穩大局」等，強調中國中國在世界上率先控制住疫情蔓延，在全球主要經濟體中率先實現經濟正成長，全面建成小康社會、脫貧攻堅目標任務如期完成。

習近平提到，重大科技成果、推進「一帶一路」、「十三五」規劃收官與構建人類命運共同體得到國際社會認同等，均為重大成就。

面對新的一年，他表示，要全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局。要以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。

習近平在談話中多次提及今年是中國共產黨成立100周年，指出「今天中國共產黨已經發展成為一個走過百年光輝歷程、在最大的社會主義國家執政70多年、擁有9100多萬黨員的世界上最大的馬克思主義執政黨，得到了14億中國人民最廣泛的支持和擁護」。