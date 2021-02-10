中國首批援助非洲疫苗啟運 泰訂200萬劑科興疫苗

工作人員7日在柬埔寨金邊接運中國援柬新冠疫苗。（新華社）

中國疫苗 外交又有新進展，據中國外交部9日表示，中國援助赤道幾內亞的第一批疫苗已經在9日起運，預計當地時間10日運抵赤道幾內亞首都馬拉博，這是中國向非洲提供的第一批疫苗援助。柬埔寨政府9日也發表聲明稱，中國援助疫苗已於7日送抵首都金邊。

據大公報報導，中國外交部發言人汪文斌9日在例行記者會上表示，「中方將繼續以實際行動落實習近平主席的重要宣示，願同包括赤幾在內的非洲國家一道，以不同方式開展疫苗合作，根據非洲國家的需要，提供力所能及的支持與幫助，攜手共同戰勝疫情，促進疫後共同發展，造福中非人民」。

報導引述中新社稱，柬埔寨衛生部門9日表示，中國援柬首批新冠疫苗已於7日運抵金邊，並將在當地時間10日開始進行首輪新冠疫苗接種作業。柬埔寨衛生部長曼本亨說，將對重點人群接種新冠疫苗。

此外，泰國 政府8日表示，確定將從中國科興購買200萬支新冠疫苗，2月會先交付20萬支，3月交付80萬支，剩下100萬支將於4月送抵。泰國心理健康廳長吉迪蓬表示，科興疫苗已經在中國註冊過，現在正在增加傳輸文件在泰緊急註冊使用。

泰國衛生部表示，第一階段會在二至三個月之內為民眾接種200萬支的科興疫苗，第二階段則為民眾接種來自阿斯利康的6100萬支疫苗。