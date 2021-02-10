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拜登上任首見… 美國雙航空母艦打擊群會師南海 中國譴責

編譯莊蕙嘉／綜合報導
美國海軍9日表示，羅斯福號與尼米茲號兩個航空母艦打擊群在南海會師。圖為美軍戰機從羅斯福號航艦上彈射起飛，遠處是尼米茲號航艦。照片於9日發布，地點是南海。(取材自美國海軍官網)
美國海軍9日表示，羅斯福號與尼米茲號兩個航空母艦打擊群在南海會師。圖為美軍戰機從羅斯福號航艦上彈射起飛，遠處是尼米茲號航艦。照片於9日發布，地點是南海。(取材自美國海軍官網)

美國海軍9日表示，羅斯福號與尼米茲號兩個航空母艦打擊群在南海會師並展開「雙航艦」行動，是拜登政府上任來首次。美方宣稱持續維持自由開放的印太地區，中國則譴責美國破壞區域和平與穩定。

尼米茲號指揮官柯克少將在聲明中指出：「我們承諾，在國際法的規範下，確保所有國家都能合法的使用海洋。」

羅斯福號航空母艦打擊群指揮官韋里西莫則表示，雙航艦行動有助確保美軍熟練及維持和平的戰術，以及向區內夥伴與盟友展示美方推動自由開放印太地區的承諾。

美軍勃克級神盾飛彈驅逐艦馬侃號4日由北向南航經台灣海峽。這是拜登就任總統以來，美軍船艦首度航行台灣海峽。美國海軍上一次的南海雙航艦行動則是去年7月，由尼米茲與雷根號演習兩次。自2001年以來，美軍在印太地區舉行雙航艦演習總共也才九次。

中國外交部發言人汪文斌表示，美國戰機及船艦在南海「展現武力」的頻繁舉動，無助於區域和平及穩定，「中國將持續採取必要舉措，堅定維護國家主權與安全，並和區域內國家合作，堅定維護南海和平與穩定。」

另外，拜登8日與印度總理莫迪通電話，為拜登就任後美印領導人首度通話，雙方同意透過美、日、印、澳的「四方安全對話」，強化印太地區安全。

日本產經新聞近日報導，四方安全對話成員國計畫舉辦峰會，強化四個國家的合作。

另外，無獨有偶，環球網報導，法國最近向南海水域派遣了一艘潛艇和一艘戰艦，法國國防部長還強調這樣的一個行動是跟澳洲、美國和日本一起考慮的。中國外交部發言人汪文斌指出，反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。

美國 拜登 中國

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