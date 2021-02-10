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太平洋5國退出澳洲主導論壇 澳媒：中國又發現機會

中國新聞組／北京10日電

西南太平洋五個島國日前集體退出澳洲主導的地區合作論壇，有澳媒「玻璃心」碎了一地，既擔心在自家「後院」的外交影響力受到沉重打擊，又不懷好意地感嘆「令中國發現機會」。

觀察者網引述澳洲人報報導，諾魯、密克羅尼西亞、馬紹爾群島、吉里巴斯9日宣布追隨帛琉，決定一起退出「太平洋島國論壇」（PIF）。至此，密克羅尼西亞島群除馬里亞納群島外，餘下五個成員國已集體退出這個論壇。

在聯合聲明中，「退群」國家對論壇選出新秘書長的過程「十分失望」，認為基於非正式的輪值協議，秘書長人選本應該在密克羅尼西亞島國中產生。「加入一個不尊重既定規則的組織毫無意義。」

前庫克群島首相亨利·普納日前以九比八票的微弱優勢，擊敗馬紹爾群島的候選人、當選「太平洋島國論壇」新一屆秘書長。據報導，澳洲政府拒絕透露本國投票支持哪位候選人。但一名政府高官透露，澳洲「十分青睞」普納。

澳洲人報擔心，論壇失去這些國家會「限制澳洲與紐西蘭就關鍵的經濟、安全與環境挑戰與整個地區合作的能力」，甚至讓中國發現加強區域影響力的「機會」。

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