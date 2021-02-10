中國、俄羅斯、伊朗將海上演習 美國：不妨礙捍衛海洋自由

中國、俄羅斯和伊朗將於2月中旬在印度洋舉行海上聯合演習。圖為中方軍艦編隊。（中新社）

俄羅斯 衛星通訊社9日報導，美國 國防部發言人柯比表示，美國認為俄羅斯、中國和伊朗 2月即將在印度洋舉行的海軍演習不會妨礙本國在該地區的能力。

俄羅斯駐伊朗大使列萬·賈加良此前通報了俄羅斯、中國和伊朗2月中旬在印度洋舉行海軍演習的計畫，內容主要包括研習在搜救行動、航海安全保障期間的協作問題。

據報導，柯比指出，「演練海軍能力是可以預料的事，我們認為此類演習不會妨礙美國在全球保衛航行自由、支援盟友和夥伴的能力。」

俄中伊三國2019年12月底舉行了「海上安全帶」軍事演習，伊朗軍方根據演習結果表示，相信演習將繼續舉行。伊朗國防部長此前曾表示，能否再次舉行演習取決於新冠病毒疫情局勢。

2020年因新冠疫情，中俄並未組織大規模海上聯合軍演，但在2020年12月22日，中俄仍在東北亞組織了第二次聯合空中戰略巡航；今年2月中旬的軍演將是1979年伊朗伊斯蘭革命後、中俄第二度與伊朗聯合軍演。

另據美國之音報導，巴基斯坦8日宣布將接待來自45個國家的海軍參加本月晚些時候在北阿拉伯海舉行的聯合軍事演習，這些國家包括美國、中國和俄羅斯。這將是十年來俄羅斯海軍艦隻首次與多個北約成員國一道參加演習。

有關官員說，在巴基斯坦水域舉行的兩年一度的「和平」(AMAN)多國演習的目的是促進國際合作，打擊海盜、恐怖主義和其他威脅海上安全與穩定的犯罪活動。

巴基斯坦海軍參謀長上星期證明，海軍將從中國引進八艘潛水艇和四艘護衛艦。