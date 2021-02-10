雖遭打壓 任正非：華為仍想買大量美國貨

任正非9日表示，他對華為的生存能力有信心。(新華社)

華為 創辦人任正非 9日表示，他對公司的生存能力有信心，華為有更多的方法來克服困難，公司去年營收和淨利潤都實現成長，客戶仍然對華為有巨大信心。他還喊話稱，非常歡迎美國 總統拜登與他通電話，這是關於共同發展和成功的訊息。

路透報導，這是任正非去年2月以來首次在媒體露面，任正非9日在山西太原「智能礦山創新實驗室」揭牌儀式上表示，非常歡迎美國新任總統拜登的來電，進行圍繞發展和共贏的探討。美國前總統川普政府以國家安全為由，在2019年5月將華為列入貿易黑名單，讓華為面臨巨大壓力，華為已多次否認對美國國家安全構成風險。

任正非說，他認為讓華為移除於美國實體清單是「極其困難」，但他強調，華為仍希望購買「大量」美國設備和材料。「我們希望（美國）新一屆政府將奉行有利於美國企業和美國經濟發展的開放政策。」

另據新華視點微博消息指出，華為表示，公司永遠不會出售終端業務。任正非提到，不要理解終端就是手機，只要和人、物連接的都是終端，比如用於汽車自動駕駛的雷射雷達，家庭的煤氣表、水表、電視機，都是終端，手機只是終端中的一部分，因此華為永遠不會出售終端業務。

任正非補充，華為可以轉讓5G技術，但絕不會出售終端手機業務。