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破美圍堵？中砸大錢拉攏中東歐 5年內採購逾兆人民幣商品

記者陳言喬／綜合報導
國家主席習近平9日在北京以視頻方式主持中國—中東歐國家領導人峰會。(新華社)
國家主席習近平9日在北京以視頻方式主持中國—中東歐國家領導人峰會。(新華社)

面對美國拜登政府似有聯合盟國圍抗中國之勢，中國國家主席習近平9日在北京透過「中國—中東歐國家領導人峰會」場合宣布，中國和中東歐國家合作不附帶政治條件，中方計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元（約1兆946億元人民幣）以上的商品，此舉頗有拉攏中東歐國家、試圖突破美方圍堵的意味。

來源：YouTube

自2012年中國—中東歐國家合作機制啟動以來，這是首次舉行領導人峰會。而歷次中國—中東歐國家領導人會晤，中方都是由總理出席，這次習近平出席提升規格。有分析指出，除體現中國對歐洲的重視，也意在與中東歐各國交好，減緩美國聯合歐盟對中國的戰略壓力。

習近平指出，與九年前相比，中國與中東歐國家貿易額增長近85%，雙向旅遊交流人數增長近四倍。中方計畫今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品，爭取未來五年中國從中東歐國家的農產品進口額倍增，雙方農業貿易額增長50%。

據統計，去年中國與中東歐17國貿易額達到1034億美元。自2012年以來，中國與中東歐17國貿易年均增速8%，是中國對外貿易增速的三倍以上，是中國與歐盟貿易增速的兩倍以上。

習近平致詞表示，「我們本著17加1大於18的信念，建立起以領導人會晤機制為引領、涵蓋20多個領域的立體合作架構，從各國實際出發制定規畫、確定專案，鼓勵各國結合自身稟賦在合作中找到定位、發揮優勢」。

他強調，中國—中東歐國家合作形成了符合自身特點並為各方所接受的合作原則：一是有事大家商量著辦；二是讓合作方都有收穫；三是在開放包容中共同發展；四是通過創新不斷成長。

疫苗部分，習近平指出，塞爾維亞已從中國企業獲取100萬劑疫苗，匈牙利正與中方疫苗企業合作。如果中東歐其他國家有疫苗合作需求，中方願積極考慮。

國家主席習近平9日在北京以視頻方式主持中國—中東歐國家領導人峰會。(新華社)
國家主席習近平9日在北京以視頻方式主持中國—中東歐國家領導人峰會。(新華社)

中國 習近平 疫苗

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