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中國疫苗援外 卻傳出本國人預約不到疫苗施打

中國新聞組／北京9日電
首批中國國藥新冠疫苗7日晚運抵秘魯。（新華社）
首批中國國藥新冠疫苗7日晚運抵秘魯。（新華社）

全球對抗新冠肺炎的戰爭，進入接種疫苗階段。循去年「口罩外交」模式，中國大展「疫苗外交」，除宣布參與世衛組織「新冠疫苗實施計畫」（COVAX）、提供1000萬劑疫苗給發展中國家，連日來援外疫苗陸續送到拉丁美洲與非洲。也許是排擠效應，中國境內疫苗施打卻趨緩，不是告知沒貨，就是延至春節後。

中國外交部發言人汪文斌2月8日在例行記者會上表示，中方決定向巴基斯坦等53個發展中國家提供疫苗援助，除巴基斯坦首個接收援助疫苗外，柬埔寨、老撾（寮國）援助的疫苗也已分別於前兩天運抵。

最新獲中國援助疫苗的國家是秘魯，文匯報報導，當地時間7日晚7時54分許，首批中國國藥疫苗運抵秘魯首都利馬，秘魯總統蕯加斯蒂親率部分部長級官員到機場接機，並豎起大拇指表達謝意。秘魯各大媒體當天紛報導中國疫苗運抵利馬的消息，國家電視台對疫苗抵達進行全程直播。在利馬的一些街區，居民們甚至燃放煙花等方式慶祝疫苗到來。

此外，秘魯總統府也在前一天宣布，蕯加斯蒂將成為該國第一位接種新冠肺炎疫苗的公民，以此證明接種疫苗對遏制疫情擴散的有效性。

首批中國國藥新冠疫苗7日晚運抵秘魯，秘魯總統薩加斯蒂在疫苗運抵時豎起大拇指。（新...
首批中國國藥新冠疫苗7日晚運抵秘魯，秘魯總統薩加斯蒂在疫苗運抵時豎起大拇指。（新華社）

中國目前生產新冠滅活疫苗最大的國藥集團中生公司董事長楊曉明表示，他們的疫苗已在匈牙利、塞席爾、巴基斯坦、摩洛哥等十多個國家和地區獲批緊急使用，在阿拉伯聯合大公國、巴林註冊上市，在中國獲批附條件上市。

他說，目前國藥集團中國生物等生產的國產疫苗出口供應的國家多為發展中國家，這些國家基本沒有能力研發或生產新冠疫苗，相比其他國家更需要疫苗。

楊曉明表示，中國疫苗企業正加班加點擴大產能，預計今年國藥集團中國生物新冠疫苗的產能可達10億劑以上。

中國大規模援助或出口新冠疫苗。不過，細心的中國民眾發現，近來要預約施打疫苗變困難了。中國自去年12月中旬起為重點人員施打疫苗，在上海，過去只要是重點人員都可上網預約，現在已預約不到。有施打第二針的市民經向醫院和衛生服務中心側面了解，現在中國國內施打已不像一個月前那麼容易，很多地方都供貨緊張，可能與最近大量出口有關。部分北京台商也紛紛詢問第二波疫苗何時能開打，但一直沒有確定的消息，只稱春節後看看。

中國國藥的疫苗肩負「疫苗外交」的重任。（取材自新華網）
中國國藥的疫苗肩負「疫苗外交」的重任。（取材自新華網）

疫苗 中國 新冠肺炎

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