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中第3款疫苗數據出爐 有效率74.8%

記者陳言喬／綜合報導
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（取材自微博）
中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（取材自微博）

中國軍事醫學研究院院士陳薇團隊和康希諾生物合作研發的中國重組新冠疫苗（腺病毒載體）Ad5-nCoV，三期臨床試驗中期分析結果出爐，總體保護效力為74.8%。

這是繼中國國藥集團中國生物和科興中維的兩款滅活疫苗之後，中國第三款新冠疫苗公布的三期臨床數據，這款疫苗的特點是只需單針，不久可望獲批上市。

澎湃新聞報導，巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理費索．蘇丹（Faisal Sultan）於當地時間2月8日宣布，陳薇團隊與康希諾公司合作研發的腺病毒載體新冠疫苗克威莎 （Convidecia或Ad5-nCoV）在巴基斯坦進行的三期臨床試驗中期分析結果顯示，單針接種疫苗28天後，對重症新冠肺炎的保護效力為100%，總體保護效力為74.8%。

該官員還透露，Ad5-nCoV在全球的三期臨床試驗資料顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對重症新冠肺炎的保護效力為90.98%，總體保護效力為65.7%。

重組新冠疫苗的三期臨床試驗於2020年9月22日在巴基斯坦最先啟動，目前已在5個國家的78家臨床研究中心完成對4萬餘受試者的接種。

該分析從3萬餘名受試者中收集了101個病例，結果表明該疫苗安全性良好。專案獨立資料審查委員會未發現任何與疫苗相關的嚴重不良事件。

試驗中研究團隊採用了隨機、雙盲、安慰劑對照設計，主要是為了評估該疫苗在18歲及以上健康成年人中的有效性、安全性和免疫原性。受試者中包含60歲以上人群，且疫苗在這一人群中顯示出良好安全性。

Ad5-nCoV是陳薇團隊與康希諾生物合作研發的，分別於2020年3月16日、4月12日在武漢啟動一期和二期臨床試驗，是全球首個進入臨床研究階段的新冠疫苗。臨床試驗結果初步證明該疫苗安全，兩階段臨床試驗的資料均在國際知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表。

全球與康希諾疫苗採用相同技術路線研發的還包括牛津／阿斯利康疫苗（AZD1222）、強生疫苗（Ad26.COV2.S）和俄羅斯的「衛星V」，其中僅有康希諾疫苗與強生疫苗是單針疫苗，康希諾疫苗的另一特點是只需在2攝氏度至8攝氏度下儲存，適合運輸分發。

疫苗 中國 重組

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