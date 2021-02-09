中第3款疫苗數據出爐 有效率74.8%

中國人民解放軍向巴基斯坦軍隊提供的一批新冠疫苗於2月7日運抵巴方。（取材自微博）

由中國 軍事醫學研究院院士陳薇團隊和康希諾生物合作研發的中國重組 新冠疫苗 （腺病毒載體）Ad5-nCoV，三期臨床試驗中期分析結果出爐，總體保護效力為74.8%。

這是繼中國國藥集團中國生物和科興中維的兩款滅活疫苗之後，中國第三款新冠疫苗公布的三期臨床數據，這款疫苗的特點是只需單針，不久可望獲批上市。

澎湃新聞報導，巴基斯坦負責國家衛生事務的總理特別助理費索．蘇丹（Faisal Sultan）於當地時間2月8日宣布，陳薇團隊與康希諾公司合作研發的腺病毒載體新冠疫苗克威莎 （Convidecia或Ad5-nCoV）在巴基斯坦進行的三期臨床試驗中期分析結果顯示，單針接種疫苗28天後，對重症新冠肺炎的保護效力為100%，總體保護效力為74.8%。

該官員還透露，Ad5-nCoV在全球的三期臨床試驗資料顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對重症新冠肺炎的保護效力為90.98%，總體保護效力為65.7%。

重組新冠疫苗的三期臨床試驗於2020年9月22日在巴基斯坦最先啟動，目前已在5個國家的78家臨床研究中心完成對4萬餘受試者的接種。

該分析從3萬餘名受試者中收集了101個病例，結果表明該疫苗安全性良好。專案獨立資料審查委員會未發現任何與疫苗相關的嚴重不良事件。

試驗中研究團隊採用了隨機、雙盲、安慰劑對照設計，主要是為了評估該疫苗在18歲及以上健康成年人中的有效性、安全性和免疫原性。受試者中包含60歲以上人群，且疫苗在這一人群中顯示出良好安全性。

Ad5-nCoV是陳薇團隊與康希諾生物合作研發的，分別於2020年3月16日、4月12日在武漢啟動一期和二期臨床試驗，是全球首個進入臨床研究階段的新冠疫苗。臨床試驗結果初步證明該疫苗安全，兩階段臨床試驗的資料均在國際知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表。

全球與康希諾疫苗採用相同技術路線研發的還包括牛津／阿斯利康疫苗（AZD1222）、強生疫苗（Ad26.COV2.S）和俄羅斯的「衛星V」，其中僅有康希諾疫苗與強生疫苗是單針疫苗，康希諾疫苗的另一特點是只需在2攝氏度至8攝氏度下儲存，適合運輸分發。