習近平主持17+1峰會 傳中東歐多國領導人不出席

中國國家主席習近平。 （新華社資料照片）

中國 與中東歐 「17+1」峰會遇冷場？中國與中東歐國家的領導人9日將進行高峰會，不過，媒體報導，多個中東歐國家不會派出高層代表出席這一視頻會議。分析稱此將打擊中國拉攏中東歐的努力。

新華社報導，中國國家主席習近平將於9日在北京 主持中國－中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話。峰會由中方倡議，中東歐國家領導人或高級別代表以及中國－中東歐國家合作觀察員代表將應邀出席。峰會將以視頻方式舉行。

德國之聲中文網報導，這一中國與中東歐國家間經濟和政治合作的形式始於2012年在華沙成立的「16+1」，2019年因希臘的加入擴展為「17+1」。此外，奧地利、瑞士、白俄羅斯是該論壇的觀察員。「17+1」原定2020年4月在北京舉辦峰會，因新冠疫情推遲。

據報導，這一次，一些國家的參與熱情明顯降低。外交圈人士透露，過去數天，北京一直在試圖說服波羅的海沿岸三國和波蘭派出高階代表與會。報導引述新聞網站Politico指出，立陶宛和愛沙尼亞的總統和總理都不會出席。立陶宛甚至未表示會參加視頻會議。商報援引外交圈人士報導，羅馬尼亞也仍在猶豫是否與會。

該報指出，一些中東歐國家對與中國的這一合作形式感到失望，認為它已無法給本國帶來益處。例如中方在基礎設施建設方面的一些承諾，最終未能落到實處。此外此次峰會被認為政治色彩多於經濟內容，也讓不少國家感到不爽。

報導提到，過去數月裡，中國在中東歐多國的經濟擴展互動已遇到挫折。今年1月底，捷克以國家安全為由將國企中國通用核電（CGN）排除在新核電站招標項目之外；克羅埃西亞則在美國和歐盟 的壓力下，在中國企業有望中標的情況下叫停了該國唯一深水港的運營招標；羅馬尼亞新一屆政府也於今年1月宣布不再考慮中企參與該國的高速公路和鐵路建設。

中央社報導，「17+1」機制原本在歐洲就備受爭議，原因是歐盟國家擔心歐洲會被中國分化。歐盟網路媒體Politico Europe報導，才剛在1月底上任的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）透過發言人表示，寧可參與「歐盟27+1」的機制、也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。

觀察家相信，今年多位中東歐領導人婉拒出席，將打擊中國拉攏中東歐的努力。