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澳媒：澳洲「過於反華」 進不了G7

中國新聞組／北京9日電
圖為2019年G7峰會，澳洲總理莫里森（左）與英相強生（右）交談。（取材自觀察者網）
圖為2019年G7峰會，澳洲總理莫里森（左）與英相強生（右）交談。（取材自觀察者網）

針對「擴大G7，接納澳洲等其他3國作為永久成員國」的相關建議被推遲，引發外界熱議。有澳媒報導，澳洲因為「過於反華」，加入G7計畫被推遲，是因有成員國不想G7成反華集團。

觀察者網報導，英國去年以減少對包括5G在內中國科技的依賴程度為藉口，有意成立一個名為「民主十國」（D10）的新聯盟，囊括七國集團（G7）成員，外加澳洲、印度和南韓三國。

今年1月，英國首相強生提出邀請澳洲參與今年的七國集團峰會，再度引起外界相關猜測。但澳媒8日援引消息人士說，由於內部有成員國不想讓G7變成反華集團，因此一直在對英國施壓。

報導稱，雖然英國仍舊不「死心」，但這也意味著澳洲、印度和南韓將繼續處於G7的邊緣。

消息人士表示，將發達國家組成的G7轉變為D10的計畫已經暫停，而英國將「轉而專注於發展較小的四邊形關係，以推動靈活的反應」。

英國將在今年6月於康沃爾郡內主持召開G7峰會。2020年的G7峰會原定在美國舉行，但因新冠肺炎疫情而流產。

上月18日，英國首相強生向澳洲總理莫里森發出邀請，與印度和南韓一起參加今年的G7峰會。當時，也有不少媒體猜測，這可能是G7轉變為D10的前兆。

但有澳媒透露說，G7內一些其他國家一直在向英國施壓，要求英國放棄創建一個「更強大」的反華D10集團。

比如，義大利認為，澳洲更深層次地參與G7的行為「過於（對華）挑釁」。除了義大利外，法國也擔心，若G7擴大，歐洲在集團中的影響力將被稀釋。

據彭博社日本分社日前報導，日本對英國提出的「邀請澳洲、印度和和南韓參加G7峰會的建議表達強烈反對」，並稱「不應將G7與上述三國的關係『制度化』」。彭博社指出，日本反對的背景原因在於最近日韓關係惡化。歐洲外交消息人士的看法稱，日本希望自己是亞洲唯一的G7成員國。此前，日本一直反對南韓加入G7。

G7 英國 澳洲

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