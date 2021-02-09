「武漢T恤」引爭議 加使館承認「冒犯公眾情緒」

加拿大駐中國大使館日前傳出訂製「蝙蝠武漢」T恤，引發爭議。（取材自微博）

加拿大 駐中國 大使館日前爆出訂製「蝙蝠武漢 」T恤，被店家舉報辱華，加拿大駐中國大使館7日在官網上發出聲明指出，該使館人員訂製有關T恤的個人行為「冒犯了中國公眾情緒，加駐華使館對此表示由衷遺憾」。

中新社報導，中國外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上表示，中方注意到加拿大駐華使館承認加方人員的行為是對中國人民的冒犯，「加方應引以為戒，確保此類事件不再發生」。

加拿大駐中使館去年7月向中國店家訂製印有疑似蝙蝠圖案、中間寫著英文「武漢（WUHAN）」字樣的T恤，被店家認為是暗示武漢是新冠病毒的起源地，在今年1月26日時遭到實名舉報。

加拿大外交部當時回應，T恤確實是一名使館人員所設計，要當作武漢撤僑團隊工作人員作紀念品，但上面的圖案並非「蝙蝠」，而是美國知名嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan）的標誌，是一個特殊設計的「W」，並非蝙蝠，「我們很遺憾造成了誤會」。

對於加方第一時間的回應，汪文斌表示「不能令人信服」，「一些加拿大主流媒體也承認，文化衫上印有形似蝙蝠圖案」，加方有關人員的錯誤行徑已造成惡劣影響。