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涉「協助中國研發武器」 英國200名學者被查

中國新聞組／北京9日電

英國泰晤士報8日報導，英國政府即將對十幾所大學的近200名英國學者開展調查，理由是他們涉嫌「無意中幫助中國製造大規模殺傷性武器」、「向中國轉移『先進軍事技術』」。

觀察者網引述報導指出，英國政府懷疑這些學者違反了2008年一項嚴格的出口管制令，這項法規的目的是防止高度敏感項目的知識產權被移交給「敵對國家」。

報導稱，英國稅務海關總署正準備對些學者發出執法通知。如果違反出口管制令的罪名成立，涉事學者或將面臨最高十年監禁。

一名英國政府消息人士透露，「不久之後，我們應該就能看到幾十名學者被告上法庭。就算只有10%的訴訟能成功，我們也將看到大約20名學者因為幫助中國『製造超級武器』而鋃鐺入獄。」

自由亞洲電台報導，英國政府並未公布涉案的大學，不過每日郵報指出，英國最權威的幾所大學都在調查名單之中。

英國智庫Civitas近日發表報告，稱劍橋大學（University of Cambridge）、倫敦帝國學院（Imperial College London）、倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）等名校，皆與有解放軍背景的中國大學在敏感軍事技術上有「交流」。

每日郵報指出，相關調查是由借調至外交部的軍情六處（MI6）反間諜專家負責。

英國大學近年興起「中國熱」，接踵與中國大專院校和企業交流。英國政府擔心，英國先進的軍事研究會洩露給中國。英國安全部門憂慮，中共可能把這些技術用於鎮壓政治異議人士和維吾爾人等少數族群。

環球網報導，對於上述指控，劍橋大學表示，其所有研究都「受制於道德約束和出口管制法規」。帝國理工學院則說：「科學是一項全球性事業，我們為能與世界各地的學術界和工業界同行合作而感到自豪。」

英國 中國 倫敦

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