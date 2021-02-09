「洩漏國家機密」澳籍主播成蕾 正式被捕

澳籍華裔主播成蕾於去年8月遭中國當局扣留，事隔半年、澳洲當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮補。（路透）

澳籍華裔主播成蕾 於去年8月遭中國 當局扣留，事隔半年、澳洲 當局8日對外證實，成蕾正式以「非法向海外提供國家機密」罪名遭中國正式逮捕。

本報系聯合報報導，成蕾在中國官媒央視旗下的國際電視台（CGTN）節目「全球財經」作為主持人，主要職務是報導財經相關新聞，通常不太具政治性，不過卻在去年8月失蹤，未再公開露面，後經證實遭中方扣押調查，期間一直未遭控訴，也沒有接洽律師的管道。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）8日指出，中國當局已通知她，已於本月5日因「非法向海外提供國家機密」罪名逮補成蕾。

潘恩表示，自成蕾遭扣押以來，澳洲外交官員前後探望她6次，最近一次在上個月27日，強調「澳洲政府定期向高階層級反映對成蕾女士的嚴正關切，包括她身心狀況和拘押環境」。

北京去年8月曾表示，成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，被「監視居住」。成蕾去年1月到3月間於Facebook上發表許多公開批評中國政府的言論，斥責中國抗疫不力，只想掩飾太平、造神中國共產黨，甚至在2月的一則貼文中呼籲中國人「繼續深究」有關疫情的報導。

BBC報導，中國外交部發言人汪文斌8日則表示，中國司法機關經過依法審查，認為成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，在5日正式逮捕。

來源：八度空间华语新闻时事

成蕾的家人早前曾向澳洲廣播公司表示，她應該不會故意做任何有損國家安全的事情，「不知道她是不是被捲入了什麼事情」。

成蕾的家人還說，成蕾被關押在囚室裡，被審訊了多次，健康狀況越來越糟糕。

中國去年12月也拘押了成蕾的好友、美國彭博新聞社的中國籍記者范若伊（Haze Fan），罪名同樣是「危害國家安全」。