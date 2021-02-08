美日澳印線上峰會？印度猶豫：怕刺激中國

日本共同社報導，消息人士說，美國 、日本、澳洲、印度 正考慮舉行線上高峰會，可望成為「四方安全對話」（Quad）四個成員國首度舉行高峰會，主要討論如何實現「自由且開放的印度太平洋」以牽制擴大海洋行動的中國 。不過，印度對這個架構態度較為保留，峰會能否迅速舉辦要看印度。

報導說，美日澳印有意舉行線上高峰會，這場高峰會由美國總統拜登政府主導，意在團結四國牽制中國。目前四國之間對此事態度還有落差，舉辦視訊高峰會的日期可能延後。

報導說，美國白宮國安顧問蘇利文說，對重視同盟國和友好國的拜登政府而言，美日澳印四國團結是「美國印太政策的基礎」。

這四國當中，美日澳較有意願舉行線上高峰會，但印度與其他三國稍微保持距離，線上高峰會是否舉行，就等印度同意。印度是四國當中唯一和中國有陸地邊界的國家。

北京認為四方安全對話意在圍堵中國，若四國峰會，中國勢必不滿。

日本產經新聞報導，高峰會若順利舉行，意味著四國將加強推動「自由且開放的印度太平洋」，牽制中國挑戰以航海自由為基調的國際秩序。

報導說，日相菅義偉1月28日與美國總統拜登熱線時，兩人都同意要加強「四方安全對話」的合作，拜登肯定日本對「四方安全對話」所做的貢獻。

美日澳印四國外長2019年9月舉行第一場會談，去年10月在東京舉行第二場會談，當時的美國國務卿龐培歐表示希望將四方安全對話體制化。但印度似乎不想過度刺激中國，當初要舉辦外長會談時，印度態度消極。