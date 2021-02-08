衝著美艦？解放軍3大海域密集演習 黃海15天演習啟動

因應南海形勢，中國第一艘自製航母山東艦，持續加強海上訓練。圖為山東號。（新華社資料照片）

今年以來，解放軍在渤海、黃海、東海三大海域密集演習，7日又宣布即日起在渤海海峽黃海北部進行長達15天的軍事演習。近期，美軍軍艦多次進入台海、南海等海域，解放軍密集軍演，被解讀疑似針對美國 。有專家指出，中國 的常態化演練針對的是域外勢力未來可能打「南海牌」，解放軍需未雨綢繆作最壞打算。

據中國海事局官網發布的最新航行警示稱，解放軍將於2月7日下午4時至2月21日下午4時，在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，軍演期間禁止船隻駛入相關區域。

據香港01披露，今年以來，解放軍密集舉行軍演。1月31日、2月1日，渤海海域執行軍事任務；1月31日至2月7日，渤海海峽黃海北部執行軍事任務。此外，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊在東海某海域進行主炮射擊、綜合攻防等20多個課目的實戰化訓練。

今年以來，美軍頻繁進入台海、南海區域，解放軍一系列演習被指針對當前南海及台海局勢。

美軍「麥凱恩」號驅逐艦2月4日穿越台灣 海峽，中國外交部發言人汪文斌對此表態稱，中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，將時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美軍艦穿越台灣海峽後進入南海，並在西沙群島海域航行，解放軍南部戰區發言人田軍里對此稱，美軍的行徑是航行霸權加輿論誤導「混合操控」的伎倆，嚴重破壞地區和平穩定。他強調，「戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

另據文匯報引述軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，解放軍在東海、渤海、南海以及黃海進行演練已實現常態化，中國的常態化演練針對的恰恰是域外勢力有可能會干預台灣問題以及要打「南海牌」。