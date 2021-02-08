公開認挑事？前印軍參謀長：我們越線更多「中若10次 印至少50次」

印度負責道路運輸和高速公路的印度前陸軍參謀長VK·辛格。(取材自環球網)

「我向你們保證，如果中國 越界了10次，我們肯定至少越界過50次。」據印度 教徒報報導，印度負責道路運輸和高速公路的印度前陸軍參謀長VK·辛格7日略帶「炫耀」意味地宣稱，印度在中印邊界實際控制線（LAC）上的越界次數比中國多。中國官媒指出，印度將領是在炫耀，還是在公開承認是印方挑起中印邊境 爭端？

環球網報導，針對去年的中印邊境衝突，中國國務委員兼國防部長魏鳳和曾表示，造成中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

儘管說出上面這番話，辛格當天依舊稱中國多年來一直在實控線附近擴大領土範圍，駐紮軍隊、在談判後又將軍隊部分回撤。他還將去年中印邊境衝突事件「甩鍋」中國，聲稱中國在所謂「拉達克東部地區」越界，印方對此進行了警告。

此外，辛格繼續「炫耀」聲稱，中國已經意識到了要回擊印度不再容易。印度通過封鎖中國手機應用程度和抵制中國商品，從經濟上打擊了中國，「所有這些都會影響到他們」。

據報導，印度政府封禁中國手機應用程序以來，受影響最大的是在印華人以及與中國有業務往來的印度人。微信等即時聊天工具、網易郵箱等都必須通過VPN軟件「翻牆」才能使用，造成他們與中國國內交流變得非常困難。曾經活躍在TikTok上的印度「網紅」則紛紛轉戰其他本土同類應用程序或美國的YouTube。ClubFactory等在線購物平台的關閉也給很多追求物美價廉的中國產品的印度消費者帶來諸多不便。

此外，中印兩軍1月24日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第九輪軍長級會談。雙方就中印邊界西段實控線地區脫離接觸問題坦誠深入交換意見。雙方同意盡早推動一線部隊脫離接觸，同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持對話談判勢頭，盡快舉行第十輪軍長級會談，共同努力推動降溫緩局。