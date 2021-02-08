罕見！官媒連4天柔性喊話：中美斷不得

新華社連發四篇評論呼籲中美重建關係。(路透)

中共中央外事辦公室主任楊潔篪5日與美國 務卿布林肯通話，雙方就新疆、香港和台海等議題交鋒。與此同時，中國 官媒新華社連發4篇評論，強調「中美關係大局毀不得、人心相通之橋拆不得、經貿往來之勢擋不得、科技交流之路斷不得」，展現嚴拒中美脫鉤的立場。

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新華社從2月3日起一連4天刊發系列評論，強調中美合作的利益遠大於分歧，向拜登政府柔性喊話，希望美國新政府能夠正確把握中美關係航向，讓中美關係重回正軌。

首篇「中美關係大局毀不得」稱，把中國視作威脅，試圖推動中美「脫鉤」甚至搞「新冷戰」，讓兩國人民根本利益受到損害。並指，「看待中美關係，要看大局，不能只盯著兩國之間的分歧」。文章還援引莎士比亞的話說：「掌握我們命運的不是星座，而是我們自己。」言下之意，就是希望美國能改弦易轍，改變過去頻頻劍指北京政策。

在「人心相通之橋拆不得」文章中，提到今年是中美「乒乓外交」50周年，反問：「乒乓外交」何以能成為外交佳話？秘訣在於通過小小乒乓球，中美搭建起跨越太平洋的溝通之橋。又引述美方數據稱，中國在美留學人員占在美全部留學生總數的三分之一，每年為美國貢獻的價值超過150億美元 ，呼籲美方搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」。

在「經貿往來之勢擋不得」和「科技交流之路斷不得」文章中說，去年中美關係經歷了雙方建交40多年來最嚴峻局面，但中美經貿合作逆勢增長，全年貨物貿易額增幅超過8%，再次證明中美利益高度關聯融合。

在科技領域，當前中美從硬體到軟體，從基礎科學到應用研發，兩國科技發展早已是「你中有我、我中有你」。尤其，中美科技交流合作為應對氣候、環境、生態、能源、疾病等全球性問題提供解決方案。

文章最後再喊話：「科技霸凌無異於種族主義邪路，技術圍堵等同於孤立者歪路。中美斷不得，也不會斷。」

中國國務委員兼外長王毅昨天透過視訊向駐北京使團發表新年致詞時重申，中美關係正面臨關鍵節點。他稱，中國願從兩國人民的切身利益出發，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，重啟對話協商，積極管控分歧，聚焦互利合作，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。

另據路透報導，美國農業部5日公布的數據表明，中國沒有達到美中貿易協定第一階段所定的2020年農產品採購目標。美中貿易協定中規定，中國承諾兩年內從美國採購農產品、製成品、能源和服務在2017年的基礎上增加2000億美元，其中對農產品的採購目標為365億美元。但2020年，美國向中國實際出口的農產品及相關產品為287.5億美元。