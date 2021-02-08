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及時雨！中國疫苗快遞拉美、非洲 被指充滿政治算計

中國新聞組／北京8日電
拉丁美洲和非洲許多國家向中國求助，中國「有求必應」，接連「快遞」國產疫苗到拉美及非洲多國。（路透）
拉丁美洲和非洲許多國家向中國求助，中國「有求必應」，接連「快遞」國產疫苗到拉美及非洲多國。（路透）

新冠病毒疫情嚴峻，全球瘋搶疫苗，但拉丁美洲和非洲的許多國家望穿秋水，仍無法等到足夠的歐美疫苗，失望之餘紛紛轉向中國求助。中國則是「有求必應」，接連「快遞」國產疫苗到拉美及非洲多國，當地政要感激中國的患難相助，並稱這是「及時雨」。但中國此舉也被部分人士形容為「背後充滿政治算計」。

綜合報導，受到歐美國家新冠疫苗短缺及交貨延遲等因素影響，多個疫情嚴峻的拉美、非洲國家買不到歐美疫苗，抗疫壓力巨大。在拉丁美洲，許多國家已向中國求助，包括智利、巴西、祕魯、哥倫比亞都已批准緊急使用中國的新冠疫苗並部分開始大規模接種。

據統計，目前已有40多個國家提出進口中國疫苗的需求，其中已有至少16個國家和地區與中國簽下超過5億劑疫苗的合同。例如阿聯酋、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦已批准中國國藥疫苗；印尼、土耳其、巴西、智利、哥倫比亞等國已批准並接種中國的科興疫苗。烏拉圭、墨西哥等國也可望很快用中國疫苗。

官媒新華社昨天報導，首批中國疫苗運抵智利首都聖地亞哥時，親赴機場迎接的總統皮內拉說，「今天是一個快樂、激動和充滿希望的日子」，他當場宣布必要時將接種中國疫苗。新華社評論稱，對抗疫壓力「山大」的許多拉美國家來說，中國疫苗像「及時雨」一般到來；中國疫苗得到拉美民眾信任，是因為它們安全有效。另中東、南亞、東歐等國也都給中國疫苗投下了「信任票」。

中國疫苗也同時獲得非洲許多國家的青睞。德國之聲報導，儘管歐盟和世衛組織拿出不少錢，以保障非洲國家獲得疫苗，但非洲至少需要15億劑疫苗，卻只訂到９億劑，其中大多數非洲國家甚至最早要到2022年4月才能拿到疫苗，而且採購及設置分配體系可能需要至多100億美元，種種阻礙導致非洲國家產生巨大失望情緒，一些非洲國家開始尋找其他選項，中國就是其一。

目前，塞爾舍已施打中國國藥集團生產的疫苗。肯亞也對中國疫苗有興趣，該國衛生部長透露，已分別與阿斯利康、輝瑞和中國國藥集團接洽。

對此，報導引述信息平台「中非項目」創辦人奧蘭德認為，中國疫苗攻勢的背後是毫不客氣的政治盤算：「這可是一個讓對手美、歐失去地盤的機會。中國為什麼不利用它？」。

中國 疫苗 美國

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