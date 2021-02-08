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鐵桿兄弟情！解放軍疫苗送抵巴基斯坦、柬埔寨

中國新聞組／北京8日電
中國援柬埔寨首批60萬劑新冠疫苗運抵金邊，洪森總理（右）親自接收。（Getty Images）
中國援柬埔寨首批60萬劑新冠疫苗運抵金邊，洪森總理（右）親自接收。（Getty Images）

中國國防部7日公布中國軍隊新冠疫苗首批對外援助對象，分別是巴基斯坦和柬埔寨。可以預見的是，這僅僅是個開始，未來還會有更多的外軍同行能得到中國疫苗。

來源：YouTube

環球時報報導，繼2月1日，中國對外援助的第一批新冠疫苗由巴基斯坦空軍專機運抵巴基斯坦，中國國防部7日下午宣布巴基斯坦軍隊成為首個接受中國軍隊新冠疫苗援助的外國軍隊。與此同時，柬埔寨軍隊也成為首批接受中國軍隊新冠疫苗援助的外國軍隊之一，圖片顯示運輸疫苗抵達柬埔寨的是「明星飛機」運20。

為什麼是這兩個國家？其實國防部的新聞稿開宗明義就點了出來：首先是落實關於將疫苗作為全球公共產品重要宣示的具體舉措，這表明中國有能力，有意願，承擔大國責任；其次，援助是應巴基斯坦、柬埔寨軍隊請求。當然，能成為中國政府和中國軍隊的首批對外援助疫苗的國家，自然體現中巴、中柬「鐵桿」朋友之間的深情厚誼，彰顯守望相助的優良傳統。

中國駐巴基斯坦大使農融在接受央視採訪時表示，中國和巴基斯坦是「鐵桿」兄弟。去年3月份新冠疫情最緊張時，巴基斯坦總統就曾到訪中國，表達對中國抗疫的支持。

同時，在中國人民抗疫最艱難的時刻，柬埔寨國防部向中國國防部捐贈醫用口罩和防護服，柬埔寨總理洪森也訪問北京，用實際行動詮釋中柬命運共同體的核心要義。當地時間7日下午，由中國援助柬埔寨的第一批國藥新冠疫苗抵達首都金邊，洪森赴金邊國際機場，親自接收中國疫苗。  

1日，外交部新聞發言人汪文斌表示，中方正在向巴基斯坦、汶萊、尼泊爾、菲律賓等14個發展中國家提供疫苗援助，下一步將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。自從2020年新冠肺炎疫情發生以來，解放軍與多國防務部門和軍隊積極開展抗疫國際合作，可以預見的是，未來，還會有更多國家的軍隊能得到中國疫苗。

通常來說，軍事外交是國家外交的晴雨表，作為國家總體外交的一部分，軍事外交對促進國與國之間的政治互信發揮著重要作用。清華大學戰略與安全研究中心研究員、國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任周波表示，兩軍之間的軍事外交與國家外交政策息息相關，兩國關係越緊密，兩軍會有更深層次、多領域的交流。

相反，這也是中美之間無法在新冠疫情中展開合作的一個原因。周波認為，目前，中美兩國之間的政治氣氛並沒有得到緩解，在這種氛圍下中美兩軍難以在新冠疫情方面展開實質性合作。

中國 疫苗 國防部

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