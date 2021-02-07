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日媒稱中海警船闖釣島 環時批炒作

中國新聞組／北京7日電

日媒報導，兩艘中國海警局船隻昨天早上4時45分駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域，是中國2月1月實施海警法後首次。日媒稱中國海警船未使用武器，約8.5小時後駛離。中國官媒環球時報批日媒大肆炒作。

日媒引述日本海上保安廳稱，兩艘中國海警船上各有三人。海警船有試圖接近兩艘日本漁船的動作。海上保安廳的巡邏船保護日本漁船的安全，並向中國海警船發出警告，要求它們離開。另有兩艘海警船在日本聲稱的領海外側的毗連區航行，其中一艘配備類似機關炮的裝備。

中國全國人大會議1月22日通過「海警法」，2月1日起生效，授權海警在「中國管轄海域」處理他國船隻時可以使用武器。中國外交部發言人汪文斌2020年12月13日稱，新法確保海警維權執法、對外合作有法可依，草案有關內容符合國際慣例和各國實踐。

國際媒體6日消息說，由於日中間存在著領海主權爭端，日本方面對此表示強烈的擔憂，日英兩國政府3日以視頻會議方式舉行外長防長磋商（2+2磋商） ，日本外相茂木敏充就允許對外國組織等使用武器的中國《海警法》強調「絕不能以違反國際法的形式運用」。雙方對該法共同表示強烈關切。

日本NHK電視台網站報導稱，針對此次中國海警船在釣魚島周邊海域巡航一事，日本政府6日把設置在首相官邸危機管理中心的「情報聯絡室」升級為「官邸對策室」。有分析稱，自中國海警法實施後，日本政府有意強化信息收集和綜合應對能力。

中國 日本 釣魚

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