中國被指擴充核武 美上將示警

BBC報導，中國 近日在境內進行一次中段反導攔截試驗。中段攔截反導即在彈道導彈升空出大氣層後到重返大氣層的高彈道階段對導彈進行攔截。中國專家說，中段攔截一般是針對中遠程導彈和洲際導彈。中國官方表示，試驗為防禦性，並不針對任何國家。

十多年來，中國曾三次公布成功地進行過陸基中段反導試驗。

前不久，多家媒體報導美國 戰略司令部司令理查德（Charles Richard）上將對中國和俄羅斯 核武器發展的警告。

對於所謂來自俄羅斯和中國威脅，理查德說，著眼於未來，美國必須現在有所行動。「同俄羅斯或中國產生的地區危機，如果他們（俄羅斯和中國）認為常規戰爭失利會威脅到政權和國家，危機有可能很快升級為使用核武器的衝突。」因此，美國軍方必須改變核威懾原則，即從「用核（武器）為不可能」向「用核（武器）有真正可能」轉變。

BBC報導，理查德認為，中國的核武器數量在今後10年當中如果不會增長3-4倍，也會翻倍增長。

《簡氏防務周刊》在1月20日刊文引用美國空軍的美國航空航天情報中心（NASIC）報告稱，中國在增加部署更多能夠打擊美國的核武器。報告稱，中國正在擴充導彈部隊，增加在能夠打擊美國的洲際彈道導彈上核彈頭的數量，在五年內這個數字可能已經「遠不止200」。

另外，中國還在增加部署射程超過1萬2000公里的東風5B（CSS-4 Mod 3）。用發射井發射的東風5B是中國第一代分導式多彈頭的洲際彈道導彈。