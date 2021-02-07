中國疫苗輸向16國逾5億劑 德媒：比想像受歡迎

新冠疫苗 短缺現象，使愈來愈多歐洲國家動了向中國 採購疫苗的念頭。繼德國 不排除使用中國和俄羅斯疫苗後，捷克總理巴比斯也稱擬參考匈牙利使用中俄疫苗加快接種速度。據統計，中國疫苗已拿到16個國家及地區超5億劑疫苗合同。德媒指中國疫苗也許已比人們想像的更受歡迎。

觀察者網報導，因供應問題，使用西方疫苗的歐盟和英國接種率，遠不如借助中國疫苗而拿下歐洲大陸接種率冠軍的塞爾維亞。為提高接種率，儘管歐洲藥品管理局（EMA）尚未給中俄疫苗「開綠燈」，但匈牙利率先批准使用。捷克也可能跟進。

路透稱，當地時間5日，在匈牙利訪問的捷克總理巴比斯表示，捷克可能會參考匈牙利的做法，使用未在歐盟註冊的新冠疫苗加快接種速度。他說，他和德國總理梅克爾也談了這個問題，「梅克爾明確呼籲中俄疫苗獲歐洲藥品管理局批准」。

他表示，現在的問題是疫苗生產商是否要求審批，「如果我們拿到疫苗，我們當然想考慮採取和匈牙利一樣的方式，因為時間至關重要」。

觀察者網報導指出，中國的國藥和科興兩種疫苗主要流向是發展中國家。大公報報導，中國疫苗在海外多國獲批緊急使用，迄今至少已拿到16個國家及地區超5億劑疫苗合同。其中，科興公司今年已簽署向12個國家出口3.5億劑疫苗的協議，國藥集團向11個國家出口約1.94億劑。

法廣引述德國經濟周刊和德國商業內幕網報導，愈來愈多的國家購買中國的疫苗，例如匈牙科、烏克蘭、土耳其及歐盟候選國塞爾維亞。中國疫苗也許比人們想像的更受歡迎。中國疫苗是否將打入德國市場，已成為人們關心的問題。

另世界衛生組織助理總幹事瑪麗安熱拉．西芒日前表示，世衛組織對中國國藥集團和科興公司兩種新冠疫苗的評估已處於非常後期階段。據相關資料，世衛最快在3月公布這兩種新冠疫苗的評估結果。