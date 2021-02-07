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全球短缺 紐時：是時候信任中國疫苗了

中國新聞組／北京7日電
塞爾維亞日前在歐洲疫苗競賽領先，因取得100萬劑中國國藥集團新冠疫苗。（取材自香港經濟日報）
塞爾維亞日前在歐洲疫苗競賽領先，因取得100萬劑中國國藥集團新冠疫苗。（取材自香港經濟日報）

美國《紐約時報》近日刊發題為《是時候信任中俄疫苗了》的專欄文章。文章指出，中國和俄羅斯疫苗經過科學實驗證明安全有效，且為同行所認可，因此呼籲西方國家信任中俄研發的新冠疫苗，以補足各國疫苗接種的缺口。

觀察者網報導，一開始，西方國家及其媒體在疫苗問題上夾雜政治，用有色眼鏡「唱衰」中俄疫苗。如今，全球疫苗供應短缺、分配不均等問題層出不窮，有外媒開始反思：解決方法也許就近在眼前。

當前，歐洲國家在疫苗分發和接種方面亂象叢生，各國之間爆發疫苗「搶奪戰」。然而另一邊，在中國疫苗的加持下，塞爾維亞等部分國家的接種速度「領跑」歐洲大陸。

《紐約時報》在文章中稱，越來越多的證據表明，中國和俄羅斯的疫苗是可靠的，各國應該認真、迅速地對待，特別是考慮到世界各地的供應問題。因此，文章為歐美國家的疫苗亂象提出了一個「簡單的解決辦法」：是時候開始信任其他國家的疫苗了。

•柬副首相接種中國疫苗

另外，據柬埔寨《高棉時報》報導，柬埔寨副首相兼兼國防大臣迪班（Tea Banh）近日已接種中國新冠疫苗，成為柬埔寨第一位疫苗接種者。

疫苗 中國 紐約時報

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