無視澳洲喊對話 中發布第1號留學預警：謹慎赴澳

中澳關係持續緊張，中國教育部5日再度發布通告，提醒留學生注意在澳洲的人身安全。(路透)

中澳關係持續緊張。中國教育部 官網5日發布「2021年第一號留學預警」指出，近期，澳洲 多地連續發生中國留學人員遭遇襲擊的惡性事件，對中國在澳洲留學人員的人身安全造成嚴重威脅，提醒留學人員，充分做好安全風險評估，謹慎選擇赴澳洲或返回澳洲學習。

澎湃新聞指出，上個月，一名中國留學生 就在澳洲遭一名白人男子無故推倒並被打碎鼻骨。報導稱，今年1月澳洲至少就發生了三起中國留學生遭遇無端辱罵、毆打的惡性事件。

據報導，專家提醒，近期澳洲連續出現針對中國留學生的極端惡性案件，表面上看是偶然的，「但偶然中也有必然」。事件的背後是，澳洲政治人物的反華態度影響了其整個社會情緒。

報導稱，現在澳洲的留學環境、社會生活環境和學習環境正處於一個「非常不好」的階段，學生和家長應謹慎考慮去澳洲留學。

中國教育部去年6月也曾發布2020年第一號留學預警，提醒中國留學人員，澳洲已發生多起針對亞裔的歧視性事件，行前應做好風險評估、謹慎決定。

美國之音引述南華早報報導，就在中國教育部發出上述通知前幾天，中國官媒集中火力抨擊澳洲總理莫里森最近提出的希望修復澳中關係的要求，並稱莫里森的表態非常「虛偽」。莫里森上周表示，希望澳洲與中國展開對話，並稱「對話的重點不是讓步，而是互利的領域」。但中國官媒則批評說，莫里森的意思是在澳方不讓步，不認錯的條件下，要求中國解除對澳洲的經濟制裁。

中國華東師範大學澳洲研究所中心主任陳弘在周四接受中國一官媒採訪時表示，莫里森希望中澳兩國「政冷經熱」的想法是行不通的。陳弘說，政治關係熱不起來，最終也會導致經濟關係冷卻。