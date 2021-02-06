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中回應拜登演說：共同利益大於分歧

記者呂佳蓉／綜合報導

美國總統拜登發表就任以來的首次外交政策演說，中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，兩國共同利益大於分歧，在新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰面前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少，而是更多、更廣了。

汪文斌的表態完全著重中美的合作面。汪文斌昨在中國外交部例行記者會上說，「中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮方面，擁有廣泛共同利益。與其他任何國家之間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧。」

汪文斌強調，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。他表示，希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，與中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

中國駐美大使崔天凱近日也一再表示，中方期待與美國新政府和各地方在公共衛生、經濟增長、氣候變化等廣泛領域開展務實合作。

他表示，很高興中美兩國地方明確按下「重啟鍵」。當前中美關係處於關鍵階段，雙方要著眼大局和長遠，以建設性的態度尋求合作的最大公約數，重開對話，重啟合作，重建互信，推動中美關係重回正軌。

中國 美國 拜登

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