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環時：「中國挑戰」焦慮滲透全美 拜登現極重防範之心

中國新聞組／北京6日電

美國總統拜登在國務院首次就新政府的對外政策發表演講，他將中國稱為美國「最嚴峻的競爭對手」，中共黨媒人民日報旗下環球時報5日發表社評稱，此延續了上屆美國政府對中國的基本態度，但也表達了美國在一些領域與中國合作的意願。

社評指出，對中美關係，拜登著墨不多，但實際上這是拜登這篇講話的重心。雖寥寥數語，但拜登表達了對中國「趕超美國雄心」極重的防範之心。「這再次告訴我們，對『來自中國挑戰』的戰略焦慮已在整個美國滲透、瀰漫，難以化解。」

社評提到，拜登表示「將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，頂回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」。這種話與民主黨上屆政府的對華認知已有天壤之別。

不過拜登20分鐘演講中兩次表達了與中國合作的意願。第一次他說要「在符合我們利益並增進美國人民安全的時候與我們的對手和競爭者進行外交接觸」，第二次他說：「在符合美國利益時與北京共事」，這與川普政府後期只宣揚中美敵對的話語傾向有明顯不同。

社評認為，總體來看，拜登上任後在對華方向上的政策宣示尤其謹慎，拜登團隊似乎在構建美國社會的一種預期：新政府將繼續對華強硬，同時也會調整前屆政府的做法，開展一些領域與中國的合作。具體怎麼做他們不輕易吐口，他們一方面或許還沒有想好，一方面也感覺到調整對華政策的政治敏感性。因而他們即使調整對華關係，也會繼續把強硬的表態放在前頭。 

社評表示，拜登演講還強調美國優勢競爭的做法就是「把國內做得更好」，這也是對認識大國競爭有別於川普政府之處，後者曾經將美國所有問題都歸咎於外部力量、尤其是中國的破壞。新視角有可能會部分影響拜登政府施政發力的側重點。

社評最後指出，拜登的對華態度與上屆政府是延續的，其中又是有調整中美打交道方式空間的。

拜登 美國 中國

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外媒：拜登對華定調「既競爭亦合作」

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