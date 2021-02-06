外媒：拜登對華定調「既競爭亦合作」

美國總統拜登4日在國務院發表首次外交政策演說，稱中國是美國「最嚴峻的競爭對手」。( 美聯社)

美國 總統拜登 說，中國是美國最嚴峻的競爭者；但是在符合美國利益的前提下，華盛頓願意與北京合作。美國之音引述美中關係專家表示，拜登的說法為未來美中關係定下基調，就是美中「既競爭亦合作」。專家還指出，預計拜登不久就會和中國國家主席習近平 通電話。

拜登4日在美國國務院發布外交政策演說。這是拜登政府上台後，美國總統首次發表外交政策演說。

據報導，哈佛大學美中關係研究員陸伯彬（Robert Ross）說：「美國要做的最重要的事情是：我們已經知道我們兩國將展開競爭，但我們必須決定是需要像在南中國海和台灣的緊張局勢同樣水平那樣的競爭，還是兩國有可能緩和其中的一些緊張局勢。」

陸伯彬指出，拜登上任以來的兩個多星期裡，國際社會和輿論對美國未來外交政策的走向有種種揣測，也曾探測到各種不同的信號。例如，有人說美國必須努力保持和發展其絕對優勢；也有人說美國必須要北京為其對台灣的挑釁打壓付出代價。「面對川普政府時期美中關係的遺產，拜登政府必須在這些眾說紛紜中，盡快決定是保留現行政策，還是對某些政策進行調整，」他說。

觀察人士注意到，拜登在上任後不久便與俄羅斯總統普亭通了電話，但至今還沒有與習近平通電話。分析人士紛紛揣測，拜登何時會與習近平通話。甚至有分析人士說，拜登甚至可能不會與習近平通電話。

陸伯彬表示，儘管目前還無法預測拜登何時會與習近平通話；但是這樣的通話並不會真正對外交政策產生任何影響。

陸伯彬認為，拜登是想要與包括習近平在內的所有世界領導人通電話的；但是在目前，拜登仍然在審查川普政府時期的遺產，仍然在發展他與中國打交道的整體方法。「我想他想等到他確信已經知道自己要往哪個方向走時，才會和習近平通話的，而且會在不遠的將來。但我們必須明白，所有這些與世界領導人的通話都只是禮貌性的。」