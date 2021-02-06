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對中下馬威？拜登稱中是「嚴峻對手」 美航母就進逼南海

中國新聞組／北京6日電
美軍尼米茲號航母打擊群。（取材自美國海軍官網）
美軍尼米茲號航母打擊群。（取材自美國海軍官網）

據港媒報導，剛結束中東任務的美軍尼米茲號航空母艦戰鬥群，5日由印度洋駛入南海；同日，前一天才剛穿越台海的神盾艦馬侃號，也進入南海的西沙群域水域。有分析認為，美國總統拜登剛發表演說稱中國是最嚴峻的競爭者，美軍就進逼包圍，不僅是給中國「下馬威」，也呼應拜登定調美中是「既競爭又合作」的關係。

拜登4日在美國國務院發表首次外交政策演說，稱中國是美國最嚴峻的競爭者，但是在符合美國利益的前提下，華盛頓願意與北京合作。有專家解讀，拜登的說法為未來美中關係定下了「既競爭又合作」的基調。

在拜登演說前後，美軍連日來也同時對中國附近相關海域進行軍事進逼行動。先是美國驅逐艦馬侃號4日穿越台灣海峽後進入南海，在西沙群島海域「航行自由」。香港01引述印尼媒體WartakotaLive.com報導稱，由尼米茲號航母、神盾巡洋艦普林斯頓號及神盾驅逐艦斯特雷號組成的戰鬥群結束中東地區任務取道馬六甲海峽返國，5日已駛離印尼與新加坡之間的國際水域，進入南海。

香港經濟日報報導，前一天穿越台海的神盾艦馬侃號，也在5日闖入南海的西沙群域水域；這是拜登上台以來，美軍首次在該海域展開類似行動。對此，解放軍南部戰區表示已組織海空兵力跟蹤監視並警告驅離，並批評美軍行徑是蓄意擾亂南海和平。

美軍最先進的神盾艦佩拉爾塔號，也進駐橫須賀的駐日美軍基地，這也是拜登上台後首次增強美軍在西太平洋軍力。報導稱，這是美國繼續增兵亞太，加大對中國展開的軍事包圍和壓迫的舉動。

早前受到新型冠狀病毒疫情影響的美國羅斯福號航空母艦戰鬥群亦曾在1月23日駛入南海。自由亞洲電台指出，過去一個多星期裡，美國國防部因應南海局勢，已形成尼米茲號、羅斯福號和雷根號三支航母艦隊同時在印太地區執行任務的不尋常局面。

美軍相關舉動引來中國的譴責，並呼籲呼籲拜登政府把美中關係拉回到「正常的」軌道。有陸媒因此分析稱，美似有「以戰逼和」、玩兩面手法的意味。

另外，拜登外交演說前夕，中國宣稱進行了一次陸基中段反導攔截技術的成功試驗，被視為中國對拜登政府的威嚇，如今美航母進入南海，兩國軍事角力升級。南方+引述美媒報導稱，美軍可能很早就通過情報手段獲悉中國這項試驗的消息，這也解釋了為什麼美軍導彈偵察機會在中國試驗之前就出現在黃海附近海域上空。

美國驅逐艦馬侃號人員進行觀察，遠處疑似出現解放軍軍艦。（取材自美國第七艦隊官網）
美國驅逐艦馬侃號人員進行觀察，遠處疑似出現解放軍軍艦。（取材自美國第七艦隊官網）

拜登 中國 美國

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外媒：拜登對華定調「既競爭亦合作」

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