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奧地利轉向 總理籲歐洲藥管局審批中俄疫苗

中國新聞組／北京5日電
奧地利總理庫爾茲表示，每一種有效和獲批的疫苗對抗擊疫情都很重要。（取材自澎湃新聞）
奧地利總理庫爾茲表示，每一種有效和獲批的疫苗對抗擊疫情都很重要。（取材自澎湃新聞）

歐美疫苗供應短缺，智利、塞爾維亞等國又在中國疫苗的助力下，接種率迅速提升，這讓原本對中國疫苗抱持負面或消極態度的部分國家，開始向中國疫苗「示好」。奧地利總理庫爾茲4日呼籲，只要中國或俄羅斯疫苗公司提出申請，歐洲藥品管理局（EMA）就應考慮審批，「不應有地緣政治禁忌」。

觀察者網報導，由於英國阿斯利康的延遲交貨，歐盟國家新冠疫苗供應滯後；而使用中國疫苗的塞爾維亞接種速度領先歐洲國家，導致歐盟國家壓力巨大，對中國疫苗展現出越來越開放的態度，歐盟國家領導人也站了出來。

奧地利總理庫爾茲在當地時間4日於推特上表示，每一種有效和獲批的疫苗對抗擊疫情都很重要，只要中國或俄羅斯疫苗公司提出申請，歐洲藥品管理局就應考慮進行審批，「不應有地緣政治禁忌」。

報導說，奧地利去年12月起使用輝瑞、阿斯利康疫苗。但阿斯利康疫苗的供應問題使奧地利全國疫苗接種計畫推遲到3月中旬，這似乎導致了奧地利在疫苗問題上的轉向。

除了庫爾茲，歐盟委員會主席馮德萊恩2日就表示，如果俄羅斯和中國的新冠疫苗能夠「出示所有數據」，就可能獲准在歐盟使用。德國總理梅克爾2日也說，歡迎任何疫苗企業向歐洲藥品管理局提出申請。巴爾幹越來越多國家也因遲未收到歐盟疫苗，而轉向中國和俄羅斯尋求疫苗方面的幫助。

至於已經使用中國疫苗的國家，繼塞爾維亞已加快速度為民眾提供了115萬劑疫苗之後，智利也在3日以中國科興疫苗啟動全國接種。智利總統皮內拉在啟動儀式上說，這是智利歷史上規模最大的一次全國疫苗接種計畫，已經運抵及後續即將運抵智利的中國科興公司疫苗保障了這一計畫的順利開展。智利預計今年上半年完成1500萬人接種，約佔該國全部人口的80%。

至於中國國內新冠疫苗接種進度，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至3日24時，全國累計報告重點人群接種新冠病毒疫苗已達3123.6萬劑次。

智利總統皮涅拉（右）在智利河大區福德羅諾市問候93歲的老人埃內斯蒂娜·戈多伊。戈...
智利總統皮涅拉（右）在智利河大區福德羅諾市問候93歲的老人埃內斯蒂娜·戈多伊。戈多伊是智利3日第一位接種中國科興疫苗的老人。（新華社）

疫苗 中國 歐盟

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