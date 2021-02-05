美議員提案阻冬奧 中批運動政治化

圖為北京奧林匹克公園。（歐新社）

中央社報導，美國 一群參議員3日以中國 人權紀錄為由，提案要求取消北京 2022冬季奧運主辦權，但拜登政府暗示，現階段無意禁止美國運動員出賽。

據報導，由佛羅里達州聯邦參議員史考特與另六位共和黨參議員提出的決議案，敦促國際奧林匹克委員會重新決定2022冬奧主辦城市，改由「認可並尊重人權的國家主辦」。

史考特聲明說：「中國對新疆維吾爾人種族滅絕、限制香港人的人權，並威脅台灣。共產中國不應該在獲准主辦2022奧運的同時，卻組織集中營、侵害人權，及系統性地壓迫香港人。」

但拜登政府暗示，目前沒有計畫禁止美國運動員參與北京冬奧。

白宮發言人莎奇在例行記者會被問到此事時表示：「我們目前沒有討論到與北京奧運相關的立場或計畫。我們當然和盟邦與夥伴在所有層級密切討論，定義我們共同的擔憂，並建立一致立場，但目前並未就此討論美國改變的計畫。」

北京冬奧預計2022年2月4日起舉行，距離延後一年的東京夏季奧運僅六個月。

另外，英國廣播公司稍早披露，新疆地區關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事。美國國務院表示，美國對相關消息「深感不安」。

路透報導，國務院發言人重申中方在新疆犯下「違反人道罪和種族滅絕」指控，「這些暴行撼動良知，必須承受嚴重後果」。

中國外交部發言人汪文斌4日對此回應，稱美方個別反華政客將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，中方對此堅決反對。我們注意到，包括美國奧委會在內的國際上有關各方都反對將體育運動政治化的錯誤做法。