美準商務部長：沒理由解禁華為 中：停止無理打壓
美國總統拜登提名的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她不知道有什麼理由不繼續把華為和其他中國公司留在限制貿易企業名單上。
參院共和黨議員問到華為、中芯國際、海康威視等上了黑名單的中企，美國公司如果要銷售美國技術或智慧財產給這些黑名單企業，必須事先向美國政府申請許可。
雷蒙多書面答覆表示，「我了解被列入實體名單與軍事終端用戶清單的公司，通常是因為他們對美國的國家安全或外交政策利益構成了威脅，」現為羅德島州州長的Raimondo說，「我目前沒有理由認為清單上的實體不該在上面。如果（提名）得到確認，我期待聽取關於這些實體和其顧慮的簡報。」
Raimondo上個月26日被問到相同問題時，沒有明確承諾把華為繼續留在黑名單上，她的提名確認因而被議員提議暫緩，現在參院商務、科學與運輸委員會已經同意推進她的提名確認程序。
另據澎湃新聞報導，對於雷蒙多表示目前自己沒有任何理由將華為、中興等中國企業移出限制名單。中國外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上表示，美國上屆政府和一些反華政客，為了維護美國自身科技壟斷和霸權地位，濫用國家力量，不擇手段打壓華為等中國高科技企業，這是對美方自己標榜的市場經濟原則的否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目。我們敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國企業的無理打壓。
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