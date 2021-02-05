美準商務部長：沒理由解禁華為 中：停止無理打壓

美國拜登新政府的商務部長提名人雷蒙多(Gina Raimondo)。 (美聯社)

美國 總統拜登提名的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她不知道有什麼理由不繼續把華為 和其他中國 公司留在限制貿易企業名單上。

參院共和黨議員問到華為、中芯國際、海康威視等上了黑名單的中企，美國公司如果要銷售美國技術或智慧財產給這些黑名單企業，必須事先向美國政府申請許可。

雷蒙多書面答覆表示，「我了解被列入實體名單與軍事終端用戶清單的公司，通常是因為他們對美國的國家安全或外交政策利益構成了威脅，」現為羅德島州州長的Raimondo說，「我目前沒有理由認為清單上的實體不該在上面。如果（提名）得到確認，我期待聽取關於這些實體和其顧慮的簡報。」

Raimondo上個月26日被問到相同問題時，沒有明確承諾把華為繼續留在黑名單上，她的提名確認因而被議員提議暫緩，現在參院商務、科學與運輸委員會已經同意推進她的提名確認程序。

另據澎湃新聞報導，對於雷蒙多表示目前自己沒有任何理由將華為、中興等中國企業移出限制名單。中國外交部發言人汪文斌4日在例行記者會上表示，美國上屆政府和一些反華政客，為了維護美國自身科技壟斷和霸權地位，濫用國家力量，不擇手段打壓華為等中國高科技企業，這是對美方自己標榜的市場經濟原則的否定，也戳穿了美方所謂公平競爭的虛偽面目。我們敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國企業的無理打壓。