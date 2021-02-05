「秀肌肉」嗆美？ 中深夜試驗反導攔截：不針對任何國家

2月4日晚，網友在新疆吐魯番拍攝的「天象」。（取材自觀察者網)

中國 國防部4日深夜發布中國成功於境內完成陸基中段反導攔截技術試驗的消息，並稱這次試驗是防禦性，不針對任何國家。不過由於發布時間就在美國 總統拜登 發表外交演說的前夕，且美才剛提出「核戰爭」的警告，仍引發這次試驗是「衝美國而來」，藉秀軍事肌肉強勢回擊美國威嚇的揣測。

中國軍事專家表示，陸基中段反導攔截系統技術難度極高，主要用來對敵方中遠端彈道導彈進行探測和跟蹤，在洲際導彈的飛行中段（即大氣層外），即由陸地發射攔截器將其摧毀。中國是繼美國後第二個進行陸基中段反導攔截試驗的國家。

反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統從陸地、海上和天空發射。按照攔截時機不同可分為「助推段」、「末段」及「中段」防禦系統。中段攔截的特徵是導彈飛行較穩定，有一段的速度較低，適合進行攔截。

資料顯示，中國分別於2010年、2013年、2014年、2018年成功進行了四次陸基中段反導攔截試驗，此前官方也曾發布信息，也稱不針對任何國家，但中國這次選在深夜主動公布，時值拜登首次發表外交演說前夕，且美軍核力量最高負責人查爾斯．理查德2日才剛說過美國與中俄爆發核戰爭存在「現實的可能性」，使得這次試驗格外引人注目。

環球網解讀，國防部這則消息用詞和往年相同，可以看出是正常和例行性的，但其中釋放的信息含量很巨大。其一是4日當天美「麥凱恩」號導彈驅逐艦穿航台灣海峽，而當天下午3時拜登又將首次發表外交政策願景講話，為避免部分外媒又把這次試驗炒作為「中國威脅論」，中國選擇主動發布。

報導引述軍事專家宋忠平表示，這次試驗表示出中國陸基反導攔截技術已具實際攔截能力和戰鬥力。他並強調，陸基中段反導攔截技術試驗不具備威脅性，這是中國為打造自己的國家導彈防禦系統而進行的例行試驗。

只是，目前世界上只有中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗，且試驗和發布時間敏感，仍引來這次試驗「具針對性」的揣測。宋忠平表示，美國退出「中導條約」並揚言在中國周邊部署中程乃至中遠程的彈道導彈，對中國國家安全構成威脅，中國進行中段反導攔截試驗，是為打造戰區導彈防禦體系，確保能有效地攔截來自包括美國在內的他國遠程及洲際彈道導彈，維護國家安全。

環球網分析，陸基反導一直得到大國們重視，最重要的目的就是遏制大規模核打擊。美國曾假設現代核戰爭中，戰略核武力量會成為第一打擊目標，因此大國建立陸基中段反導系統非常有必要。