中國加入COVAX 提供1000萬劑疫苗助發展中國家
中國外交部3日宣布，中國正式加入世界衛生組織（WHO）的「新冠肺炎疫苗實施計畫（COVAX）」，將提供一千萬劑疫苗，並稱WHO正審批中國疫苗緊急使用的授權。另俄羅斯與英國阿斯特捷利康將在中國生產部分新冠疫苗；德國也出現要求歐洲盡快審核中國疫苗的呼聲，以加快接種速度。
中國外交部新聞發言人汪文斌3日表示，中方高度重視世衛祕書長譚德塞提出「在今年前100天內為所有國家優先族群接種疫苗」的呼籲，也了解2、3月分存在的巨大供苗缺口。應世衛請求，中方決定透過COVAX平台提供一千萬劑疫苗，用於發展中國家急需。
汪文斌說，這是中方促進疫苗公平分配、推進國際抗疫合作又一個重要舉措。中國已向巴基斯坦、汶萊等13個發展中國家提供疫苗援助，下一步還將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。中國希望國際社會有能力的國家都積極行動起來，幫助發展中國家及時獲得疫苗。
另新冠疫苗在全世界短缺的現象，使得中國疫苗及相關技術支援愈受重視，並逐漸成為疫苗生產基地之一。上海第一財經報導，俄羅斯Sputnik V與英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗，有部分會在中國生產。
負責Sputnik V新冠疫苗國外銷售的俄羅斯直接投資基金（RDIF）主管德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，中國將於本月啟動生產這款疫苗。報導說，中國西藏藥業旗下全資子公司TopRidge Pharma將與俄羅斯HUMAN VACCINE公司就Sputnik V新冠疫苗開展合作，並委託第三方在中國進行疫苗的技術轉移和前期研發生產工作。
阿斯特捷利康的中國合作夥伴康泰生物2日也表示，已完成每年生產4億劑阿斯特捷利康新冠疫苗的設計，這一計畫是2020年承諾的產能目標的兩倍。
另環球網引述塞爾維亞新聞網站B92報導稱，德國總理梅克爾2日接受德國ARD電視台採訪時承認，有了中國疫苗，像塞爾維亞這樣的國家比歐洲其他國家接種疫苗的速度更快。B92網站介紹，梅克爾政府正因國內新冠疫苗接種速度緩慢受到批評。德國巴伐利亞州州長索德爾再次敦促歐洲監管部門「應盡快對俄羅斯和中國的疫苗進行審核」，如證明安全有效，就應採用。
英國金融時報2日報導，由於一直沒等到歐洲的疫苗，一些渴望加入歐盟的巴爾幹國家把目光投向了東方，其中塞爾維亞的接種率已是歐洲最高。法國費加羅報指出，塞爾維亞不是歐盟成員國，但與莫斯科和北京有穩定的關係。
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