中國加入COVAX 提供1000萬劑疫苗助發展中國家

中國已成為全球新冠疫苗主要供應國。圖為一名工作人員在國藥集團中國生物北京生物製品研究所包裝車間檢查新冠病毒滅活疫苗產品的包裝質量。（新華社）

中國 外交部3日宣布，中國正式加入世界衛生組織（WHO）的「新冠肺炎疫苗 實施計畫（COVAX）」，將提供一千萬劑疫苗，並稱WHO正審批中國疫苗緊急使用的授權。另俄羅斯 與英國阿斯特捷利康將在中國生產部分新冠疫苗；德國也出現要求歐洲盡快審核中國疫苗的呼聲，以加快接種速度。

中國外交部新聞發言人汪文斌3日表示，中方高度重視世衛祕書長譚德塞提出「在今年前100天內為所有國家優先族群接種疫苗」的呼籲，也了解2、3月分存在的巨大供苗缺口。應世衛請求，中方決定透過COVAX平台提供一千萬劑疫苗，用於發展中國家急需。

汪文斌說，這是中方促進疫苗公平分配、推進國際抗疫合作又一個重要舉措。中國已向巴基斯坦、汶萊等13個發展中國家提供疫苗援助，下一步還將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。中國希望國際社會有能力的國家都積極行動起來，幫助發展中國家及時獲得疫苗。

另新冠疫苗在全世界短缺的現象，使得中國疫苗及相關技術支援愈受重視，並逐漸成為疫苗生產基地之一。上海第一財經報導，俄羅斯Sputnik V與英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗，有部分會在中國生產。

負責Sputnik V新冠疫苗國外銷售的俄羅斯直接投資基金（RDIF）主管德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，中國將於本月啟動生產這款疫苗。報導說，中國西藏藥業旗下全資子公司TopRidge Pharma將與俄羅斯HUMAN VACCINE公司就Sputnik V新冠疫苗開展合作，並委託第三方在中國進行疫苗的技術轉移和前期研發生產工作。

阿斯特捷利康的中國合作夥伴康泰生物2日也表示，已完成每年生產4億劑阿斯特捷利康新冠疫苗的設計，這一計畫是2020年承諾的產能目標的兩倍。

另環球網引述塞爾維亞新聞網站B92報導稱，德國總理梅克爾2日接受德國ARD電視台採訪時承認，有了中國疫苗，像塞爾維亞這樣的國家比歐洲其他國家接種疫苗的速度更快。B92網站介紹，梅克爾政府正因國內新冠疫苗接種速度緩慢受到批評。德國巴伐利亞州州長索德爾再次敦促歐洲監管部門「應盡快對俄羅斯和中國的疫苗進行審核」，如證明安全有效，就應採用。

英國金融時報2日報導，由於一直沒等到歐洲的疫苗，一些渴望加入歐盟的巴爾幹國家把目光投向了東方，其中塞爾維亞的接種率已是歐洲最高。法國費加羅報指出，塞爾維亞不是歐盟成員國，但與莫斯科和北京有穩定的關係。