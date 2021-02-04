我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

全程有保安…進武漢病毒所會石正麗 世衛專家含蓄稱：有收穫

中國新聞組／北京4日電
世衛專家進入武漢病毒研究所。（路透）
世衛專家進入武漢病毒研究所。（路透）

世界衛生組織專家組3日在便衣保安和中國外交部人員的陪同下進入武漢病毒研究所，並與該所知名專家石正麗見面。專家組在武漢病毒所逗留了約3個小時後離去，現場沒有回答媒體提問，美國之音報導指專家僅含蓄表示此行有收穫。

報導指出，世衛組織團隊這次到武漢是收集數據，尋找病毒起源和傳播方式。

從專家們向外界發出的信息看，他們似乎對這次訪問還比較滿意。專家組成員、動物學家彼得·達薩克(Peter Daszak)離開病毒所後在推特發文說：「今天與世界衛生組織的工作人員，包括石正麗博士，舉行了非常重要的會議。開誠布公的討論。提出了關鍵問題並得到了回答。」

另據美國電視新聞網CNN的報導，達薩克表示：「我們同石正麗進行交談。她態度開放。我希望我們會有同等程度的開放度和透明度。」

專家組的另外一名丹麥專家西婭·費舍（Thea Fischer）在談到這次訪問印象時態度顯得有所保留。美聯社引用費舍的話說，「很有意思。問了許多問題。」

達薩克星期二接受英國天空新聞台採訪時表示，他的團隊在研究中「的確取得了一些進展」，看到了「沒人見過的」數據。不過，達薩克之前確實對這次調查沒有多少信心。他認為，應該在一年前去武漢進行調查，現在去，可能為時已晚。

外交部發言人汪文斌日前表示，「病毒溯源是一個複雜的科學問題，我們需要為專家們提供足夠的空間從事科學研究」。

目前，外界對世衛專家組在武漢病毒研究所究竟獲得哪些具體的資料基本是一無所知。世衛專家組這次在武漢的活動基本受到中國方面的限制，他們不能與媒體過多接觸，也不能隨意跟社區居民交談。世衛組織發言人瑪格麗特·哈里斯（Margaret Harris）在最近的一次記者會上說，他們只會接觸到有組織的並與研究有關的一些人。

武漢 世衛 美國

上一則

唱紅「大王叫我來巡山」 趙英俊43歲癌逝 微博「最後一篇」告別

下一則

美查供應鏈 中砸百億挺「小巨人」企業

延伸閱讀

世衛官員籲 讓國際專家在武漢自由訪問

世衛官員籲 讓國際專家在武漢自由訪問
能查到什麼？WHO專家訪武漢 下午「參觀博物館」

能查到什麼？WHO專家訪武漢 下午「參觀博物館」
WHO專家組訪武漢華南市場、實驗所… 中：是合作非調查

WHO專家組訪武漢華南市場、實驗所… 中：是合作非調查
世衛：訪武漢調查病毒源頭專家 行程限中方安排

世衛：訪武漢調查病毒源頭專家 行程限中方安排

熱門新聞

李子柒在網絡上傳古風美食教學片而爆紅。（影片截圖）

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

2021-02-02 19:53
杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟