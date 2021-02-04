全程有保安…進武漢病毒所會石正麗 世衛專家含蓄稱：有收穫

世衛專家進入武漢病毒研究所。（路透）

世界衛生組織專家組3日在便衣保安和中國外交部人員的陪同下進入武漢 病毒研究所，並與該所知名專家石正麗見面。專家組在武漢病毒所逗留了約3個小時後離去，現場沒有回答媒體提問，美國 之音報導指專家僅含蓄表示此行有收穫。

報導指出，世衛 組織團隊這次到武漢是收集數據，尋找病毒起源和傳播方式。

從專家們向外界發出的信息看，他們似乎對這次訪問還比較滿意。專家組成員、動物學家彼得·達薩克(Peter Daszak)離開病毒所後在推特發文說：「今天與世界衛生組織的工作人員，包括石正麗博士，舉行了非常重要的會議。開誠布公的討論。提出了關鍵問題並得到了回答。」

另據美國電視新聞網CNN的報導，達薩克表示：「我們同石正麗進行交談。她態度開放。我希望我們會有同等程度的開放度和透明度。」

專家組的另外一名丹麥專家西婭·費舍（Thea Fischer）在談到這次訪問印象時態度顯得有所保留。美聯社引用費舍的話說，「很有意思。問了許多問題。」

達薩克星期二接受英國天空新聞台採訪時表示，他的團隊在研究中「的確取得了一些進展」，看到了「沒人見過的」數據。不過，達薩克之前確實對這次調查沒有多少信心。他認為，應該在一年前去武漢進行調查，現在去，可能為時已晚。

外交部發言人汪文斌日前表示，「病毒溯源是一個複雜的科學問題，我們需要為專家們提供足夠的空間從事科學研究」。

目前，外界對世衛專家組在武漢病毒研究所究竟獲得哪些具體的資料基本是一無所知。世衛專家組這次在武漢的活動基本受到中國方面的限制，他們不能與媒體過多接觸，也不能隨意跟社區居民交談。世衛組織發言人瑪格麗特·哈里斯（Margaret Harris）在最近的一次記者會上說，他們只會接觸到有組織的並與研究有關的一些人。