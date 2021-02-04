緬甸政變 中俄拖延聯合國安理會譴責行動

中國外交部發言人汪文斌否認中國暗中支持或默許緬甸政變說法。(中新社資料照片)

美國拜登政府迅速將緬甸 軍方定義為一場軍事政變，正在審查對緬甸的援助，考慮實施制裁。聯合國 安理會星期二也就緬甸局勢召開緊急會議，但因為中國 和俄羅斯的阻撓，聯合國並沒有立即採取行動。

自由亞洲電台報導，德國基民盟與基社盟兩黨在聯邦議院的外交政策發言人哈特（J ü rgen Hardt）表示，中國外長1月會見緬甸軍代表，可能鼓勵緬甸軍方政變，並呼籲歐盟進行調查。

美國全球政策中心主任伊布拉欣（Azeem Ibrahim ）在「外交政策」發文稱，這次會見也許是決定緬甸政變的關鍵時刻，北京也許心照不宣地事先表達支持。報導指出，這種推測尚未得到調查和證實。

美國「政治風險」雜誌的發行人、「科爾分析所」（Corr Analytics） 所長安德斯·科爾（Anders Corr ）說，政變如果可以發生在緬甸，就可以發生在任何地方。這可能是北京在東南亞戰略布局的一部分，是對全球民主政體的打擊。科爾分析說，從經濟上制裁緬甸會把它推向中國懷抱。

美國之音報導，聯合國安理會就緬甸局勢召開緊急會議，聯合國秘書長緬甸事務特使伯格納（Christine Schraner Burgener）強烈譴責緬甸政變，並表示聯合國安理會必須「集體發出支持緬甸民主的明確信號」。

報導引述美聯社指出，有外交官表示，恢復民主是安理會準備在閉門會議後向媒體發布的一份聲明草案的關鍵內容；報導說，聲明沒有發表，因為它需要得到安理會所有15個理事國的支持，而聯合國駐中國和俄羅斯使團表示，他們需要把這份聲明送到各自的首都進行審查。

中國外交部發言人汪文斌3日在記者會上回應說，聯合國安理會2日就緬甸局勢舉行內部磋商，中國建設性參與相關討論。他強調中緬是友好鄰邦，並稱國際社會應為緬甸妥善解決分歧營造良好外部環境。「同時，中方對安理會正在討論的內部文件遭到洩露表示不解和震驚。這不符合安理會工作規則，也不利於安理會成員的團結互信。」

汪文斌還在會上對中國暗中支持或默許緬甸政變予以否認。