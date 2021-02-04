加稱武漢蝙蝠T恤是誤解 中：低級錯誤 難以相信

武當幫標誌（左）與網傳武漢蝙蝠T恤圖案（右）對比。(取材自觀察者網)

中國 青年報客戶端報導，對於加拿大 外交部稱訂製「武漢 蝙蝠T恤」事件是個「誤解」，中國外交部發言人汪文斌3日在例行記者會上回應說，加方的所謂「誤解」託詞不能令人信服。

近日，一名從事T恤訂製工作的中國店長，通過微信實名舉報加拿大駐華使館工作人員去年7月曾訂製帶有「武漢蝙蝠」圖案的T恤。2月1日，中方向加拿大方面提出嚴正交涉，要求加方立即徹查此事，給中方一個明確交代。2日，加拿大外交部發言人回應稱，此事是一個「誤解」。該發言人承認T恤由一名加拿大駐華使館工作人員設計，目的是給武漢撤僑團隊工作人員作紀念，但辯稱T恤上的圖案並不是蝙蝠，而是一個名為「武當幫」的美國說唱樂隊的符號。

報導指出，汪文斌在3日的外交部例行記者會上指出，一些加拿大主流媒體也承認，上述T恤上印有形似蝙蝠的圖案。「我們難以相信，有關工作人員作為在華工作生活多年的高級外交官，會如此無意識地犯這樣的低級錯誤。」

汪文斌強調，加方有關人員的錯誤行為已經造成惡劣影響，引發了廣大中國人民的強烈反感和不滿。加方應嚴肅認真對待此事，盡快給中方一個明確交代。

另外，中國媒體觀察者網也發文質疑，加拿大對「武漢蝙蝠T恤」的辯解，站得住腳嗎？

文章稱，涉事加拿大駐華使館人員名叫韓思樂（Chad Hensler），從中國網友先前的爆料以及加媒隨後的證實報導可看出，韓思樂在訂購T恤的過程中煞費周折、欲蓋彌彰，足見其十分清楚有關圖案的敏感性。

文章表示，令人失望的是，在這一事件發生後，面對中方第一時間所提出的嚴正交涉，加方卻辯稱此事源於「誤解」。「蝙蝠外形」、「武漢單詞」兩個元素的結合，會令許多中國網友認為T恤圖案有借新冠疫情污名化中國的意圖。