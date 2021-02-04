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美查供應鏈 中砸百億挺「小巨人」企業

中國新聞組／北京4日電

知情人士透露，美國總統拜登計畫發布行政命令，要求檢討審視國內重要供應鏈，以確保美國在技術、原物料方面不要太依賴中國等國。而在中國，為強化紅色供應鏈產業實力，財政部和工信部近日宣布，2021到2025年，中央財政將出資100億人民幣以上資金，分三批重點支持1000多家國家級專精特新（專業、精細、特色、新穎）「小巨人」企業發展，帶動一萬家左右中小企業成長。

本報系聯合報報導，路透引述四名知情人士指出，拜登計畫採取的行政措施，將聚焦政府合約承包商與民間產業，目標是確保美國能供應對抗新冠病毒危機所需要的商品，以及其他關鍵技術與原物料。

拜登將簽署一項命令，要求進行為期100天的審查，以確保國內製造業者能夠提供美國所需物資，並確保以更安全、可持續的方式，滿足必須由其他國家提供的商品需求。

兩名知情人士透露，在上述行動後，多個政府機關將在一年時間內，進行進一步審視與行動，採取行動的政府機關包括白宮、國安會、司法部、國土安全部與商務部。一名官員表示，拜登在競選期間承諾的這些行動，將在未來幾周實施，而且應該會獲得朝野政黨支持。拜登在競選期間承諾會處理美國醫療供應鏈的弱點。

另外，據中國證券報報導，中國財政部、工信部日前聯合印發「關於支持『專精特新』中小企業高質量發展的通知」（簡稱通知）指出，支持重點「小巨人」企業推進以下工作：一，加大創新投入，加快技術成果產業化應用，推進工業「四基」領域或製造強國戰略明確的十大重點產業領域「補短板」（加強弱點）。

二，與行業龍頭企業協同創新、產業鏈上下游協作配套，支撐產業鏈補鏈延鏈固鏈、提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。三，促進數位化、網路化、智慧化改造，業務系統向雲端遷移，並透過工業設計促進提升品質和創立品牌。支持「小巨人」企業加快上市步伐，加強國際合作等，進一步增強發展潛力和國際競爭能力。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，專精特新「小巨人」企業具有較好的成長潛力，但這類企業往往在發展初期從銀行獲得信貸的能力較弱，需要資金支持和政策扶持，北京中央給予這類企業資金，有助其發展壯大、做優做強，而支持其加快上市則有助於這類企業拓寬直接融資管道。

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