審慎用詞惹小騷動 美國務院：拜登維持一中政策

美國國務院發言人普萊斯。（路透）

美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日表示，美國的一個中國 政策並未改變，拜登 政府依循一中政策無誤；不過普萊斯在面對此問題一度停頓，引發一陣小騷動，他解釋是因為自己想謹慎措辭。

普萊斯在例行簡報會中，在答覆緬甸問題與美國駐聯合國大使任命問題後，記者詢問普萊斯，「拜登政府是否維持一中政策」，看著新聞資料的普萊斯並未抬頭，停頓了一兩秒鐘沒開口，引發現場記者議論，有人開玩笑稱「找到新聞點了，普萊斯無法回答這問題？」

普萊斯表示，不是的，只是因為他想非常謹慎措辭，「是的，答案是我們的政策沒有改變，它沒有改變。」

相較面對中東與緬甸問題應答如流，普萊斯在談論一中政策仍不時思考停頓，最終只強調政策未變。

記者再度追問「所以拜登政府維持一中政策？」普萊斯表示，「是的這沒有改變，當然，基於一中政策的指導，無誤。」

普萊斯的謹慎也許其來有自，2016年初，時任美國國務院發言人柯比（John Kirby，現任國防部發言人）在答覆台灣議題時，一度將台灣代稱為「一個國家」，稱不討論一個國家的內部政治，引發現場記者連番追問台灣是不是國家。

柯比一度招架不住，試圖表示他沒這麼說，最後板起臉孔，連續說了三次「一個中國」，還敲著發言台說，「我們的政策沒變。」結束這段台灣是否為國家的對話。

另拜登上任兩周仍未和中國領導人習近平打電話，引發各方不同解讀及猜測。對此，普萊斯表示，拜登上任後首先與美國在歐洲和印太地區最緊密的盟友接觸，「作為行動的第一步，我們想要確保我們與那些盟友步調一致，與那些夥伴們步調一致，然後，你可以預期我們會在一些領域與中國接觸」。

普萊斯說，在更廣泛的領域，美國將對抗中國的侵略性、脅迫性行動，穩固美國關鍵的軍事優勢，捍衛民主價值，投資研發先進技術，恢復至關重要的安全夥伴關係。美國正與中國進行戰略競爭，但在「有限的基礎上」、在全球氣候變化等關係兩國共同利益議題上會和中國合作。

另美國之音報導，美國前副國家安全顧問博明3日發表離任後首次公開演說時向拜登政府喊話，希望他們不要跌入中國的談判陷阱。他說，中國在談判時非常善於採取拖延政策，拜登政府不要落入北京一次又一次設置的陷阱，也就是試圖引誘美國進行長期的、正式的中層談判。