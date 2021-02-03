我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴

中國新聞組／香港3日電
周澤榮出生在中國，青年時代去香港，後移居澳洲。1980年代回到中國投資，曾名列富豪榜。(歐新社)
周澤榮出生在中國，青年時代去香港，後移居澳洲。1980年代回到中國投資，曾名列富豪榜。(歐新社)

澳洲廣播公司（ABC）等媒體2017年報導指澳籍華裔富商周澤榮為「中共間諜」，並稱他賄賂澳洲國會議員，隨後周澤榮反控對方誹謗。澳洲聯邦法院2日裁定周澤榮勝訴，獲賠償59萬澳元（約45萬美元），並要求ABC涉案節目下架。此案在中澳關係緊張之際宣判，更受關注。

文匯報報導，ABC和「雪梨先驅晨報」於2017年6月，在「Four Corners」節目的「權力及影響力」系列報導中，聲稱揭露外國干預澳洲的情況，並稱周澤榮是「中共間諜」。

周澤榮其後向ABC、雪梨先驅晨報發行商Nine及記者麥肯齊，提出6項誹謗指控。周澤榮指該節目毫無根據地指他是「中共黨員」，透過「間諜」活動「背叛澳洲」，並向澳洲議員和聯合國官員提供「巨額賄款」，尋求對方作出有利中國的決定。

報導指出，澳洲聯邦法院法官拉雷什2日裁定6項指控的其中4項成立，包括該節目錯誤聲稱身為澳洲公民的周澤榮是中共黨員、曾為中央統戰部工作，賄賂澳洲政客制訂符合中國利益的政策，並向聯合國大會主席提供20萬澳元賄款。

拉雷什強調，該節目播出後吸引逾100萬觀眾收看，虛假指控傷害了對中澳關係作出貢獻的周澤榮的聲譽。

裁決公布後，周澤榮的代表律師奧布萊恩發表聲明，對裁決結果表示歡迎，為周澤榮遭受無端攻擊後能恢復名譽感到高興。ABC則稱，該節目曾引起澳洲對「外國勢力干預問題」的廣泛討論，並促使「反外國干預和間諜法」於2018年出台，對裁決感到失望。

澳洲 間諜 中共

上一則

曾被罵1人毀1城…瀋陽「1號病例」傳去世 官方拒談

下一則

傳訊？施壓？環時：拜登對緬聲明 中國躺槍

延伸閱讀

澳洲伯斯山區野火持續蔓延！至少71住宅被燒毀

澳洲伯斯山區野火持續蔓延！至少71住宅被燒毀
曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商

曾與陳道明傳緋聞…左小青鬆口自己帶女兒 離婚大20歲富商
古力娜扎硬起來 告鄭爽粉絲侮辱、誹謗

古力娜扎硬起來 告鄭爽粉絲侮辱、誹謗
森林迷路熬18天 澳洲男子「吃蘑菇」維生 瘦了10公斤

森林迷路熬18天 澳洲男子「吃蘑菇」維生 瘦了10公斤

熱門新聞

杭州女子感染梅毒不自知，時常覺得胸悶、胸麻。（取材自錢江晚報／CFP圖)

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

2021-01-27 12:00
大黃徘徊主人生前工作的地方等待，一等就是5年。（取材自遼瀋晚報）

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

2021-01-31 16:00
石家莊一處核酸檢測站外，無論是大人還是小孩，做完肛拭子後，大家都是叉著腿，變成外八的走路姿勢。（視頻截圖）

石家莊市民做完肛拭子「走路外八」 網：心疼又好笑

2021-01-30 08:00
去年7月弘芯舉辦「員工表彰大會」，蔣尚義（右六）被要求出席為員工頒獎，並與時任弘芯董事長李雪艷（左七）等人合照。（取材自36氪）

武漢弘芯大騙局 蔣尚義淪接盤俠 還被諷台灣人好騙

2021-01-30 10:00
劉男狂刺30刀致人於死，被判死緩，剝奪政治權利終身。圖為東莞中級人民法院。（本報資料照片）

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

2021-02-02 12:00
中國華融董事長賴小民被判處死刑。(新華社資料照片)

受賄近18億 中國貪官賴小民判死到執行僅24天

2021-01-29 10:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀