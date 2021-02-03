共諜? 富商周澤榮 控澳媒誹謗勝訴

周澤榮出生在中國，青年時代去香港，後移居澳洲。1980年代回到中國投資，曾名列富豪榜。(歐新社)

澳洲 廣播公司（ABC）等媒體2017年報導指澳籍華裔富商周澤榮為「中共間諜 」，並稱他賄賂澳洲國會議員，隨後周澤榮反控對方誹謗。澳洲聯邦法院2日裁定周澤榮勝訴，獲賠償59萬澳元（約45萬美元），並要求ABC涉案節目下架。此案在中澳關係緊張之際宣判，更受關注。

文匯報報導，ABC和「雪梨先驅晨報」於2017年6月，在「Four Corners」節目的「權力及影響力」系列報導中，聲稱揭露外國干預澳洲的情況，並稱周澤榮是「中共間諜」。

周澤榮其後向ABC、雪梨先驅晨報發行商Nine及記者麥肯齊，提出6項誹謗指控。周澤榮指該節目毫無根據地指他是「中共黨員」，透過「間諜」活動「背叛澳洲」，並向澳洲議員和聯合國官員提供「巨額賄款」，尋求對方作出有利中國的決定。

報導指出，澳洲聯邦法院法官拉雷什2日裁定6項指控的其中4項成立，包括該節目錯誤聲稱身為澳洲公民的周澤榮是中共黨員、曾為中央統戰部工作，賄賂澳洲政客制訂符合中國利益的政策，並向聯合國大會主席提供20萬澳元賄款。

拉雷什強調，該節目播出後吸引逾100萬觀眾收看，虛假指控傷害了對中澳關係作出貢獻的周澤榮的聲譽。

裁決公布後，周澤榮的代表律師奧布萊恩發表聲明，對裁決結果表示歡迎，為周澤榮遭受無端攻擊後能恢復名譽感到高興。ABC則稱，該節目曾引起澳洲對「外國勢力干預問題」的廣泛討論，並促使「反外國干預和間諜法」於2018年出台，對裁決感到失望。