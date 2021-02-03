打臉？ 澳洲前總理酸現任：對中國政策走錯路

澳洲前總理陸克文。(取材自維基百科)

據中新社報導，澳洲 前總理陸克文日前接受澳媒採訪時批評澳現政府的對華政策，稱澳洲對華政策走錯了方向。澳洲總理莫里森1月25日曾公開表示，他已就澳中關係多次諮詢前總理陸克文和霍華德，同時可能會就特定問題尋求與中國 進行對話。

香港文匯報報導，就莫里森的表態，澳洲當地媒體「星期六報」1月30日對陸克文進行專訪。訪談中，陸克文首先提及了他對莫里森上任後採取的一系列對華政策的驚訝。

陸克文稱，早在2019年5月，他作為澳洲前總理在莫里森當選後與之有過一次私人談話。這次談話由陸克文發起，目的是向這位澳洲新總理提供「如何解決澳中關係問題的方法」。

「但談話之後，我發現澳洲對華政策完全走錯了方向。」陸克文說，而且莫里森聲稱向他諮詢澳中關係的事情他也「聞所未聞」。

「自前年5月的私人談話後，我只與莫里森有過兩次文字交流。」陸克文解釋稱，「第一次是在新冠疫情早期，當時我提出要幫助政府從海外購買個人防護物品。第二次是在我與中國外交部長王毅會面之前。」

報導指出，陸克文還發出一份「免責聲明」：「如果莫里森聲稱任何澳洲未來對華戰略的決策是基於與我的實質性磋商，或者得到了我的支持，那就是完全的假話。」

訪談中，陸克文還批評了莫里森政府的對華敏感態度：「一旦決策事關中國，莫里森政府就拿出擴音器開始大聲叫嚷，不停地為國內極右翼勢力輸送彈藥。這種事也只有在澳洲才會發生。」

去年11月，澳洲前總理霍華德在接受墨爾本大學的一次採訪時說，他已經建議莫里森盡快到北京去訪問，就如同1996年他任職總理時訪問中國進行「破冰」一樣。

霍華德在去年接受美國 CNBC新聞網採訪時亦表示，澳洲和中國之間的經濟關係很重要，對於雙方存在的分歧，需要找到共同點和平衡點。維護澳中互惠互利的經濟關係，不僅僅是常識，更是一個長期而明智的政策。