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疫後經濟帶動 中國2021將迎V型反彈年

中國新聞組／北京11日電
有分析預測，在疫後經濟活動等因素的帶動下，中國將迎接一個經濟V型反彈的2021年。圖為工人在位於長春的一汽解放總裝車間裝配車輛。（新華社）
有分析預測，在疫後經濟活動等因素的帶動下，中國將迎接一個經濟V型反彈的2021年。圖為工人在位於長春的一汽解放總裝車間裝配車輛。（新華社）

2020年被美國祭出連串制裁措施而看似落難的中國，或將在今年迎來轉機。有分析預測，隨著美國總統拜登上任，以及今年適逢中共建黨百年，中國將迎接一個疫情基本獲得控制、經濟V型反彈、中美關係可預期性提高的一年，並通過擴大開放，來對抗美國發起的美中脫鉤和供應鏈重組壓力。

世界銀行在去年12月發布的「中國經濟簡報：從復甦走向再平衡」中指出，中國的經濟活動已以快於預期的速度正常化，這得益於有效的疫情防控策略、強有力的政策措施和旺盛的出口。報告並預測，中國今年經濟增速估計回升至7.9%。

天下雜誌分析指出，走過內有新冠疫情肆虐、外有美國發動的科技戰壓力，以及全球經濟停擺的2020年，今年的中國或許可以喘口氣。而這個大環境，也為今年將慶祝建黨100周年的中共，營造了宣揚政績的有利氛圍。

分析說，第一個有利氛圍，就是中國經濟基本上已走出疫情陰霾，V型反彈今年估計可達約8％；另一個是出口，疫情為中國製造的醫療器材、防疫物資等產品創造了龐大需求，預估出口將保持10%以上強勁成長。

另一個有利的氛圍是北京終於等到美國總統川普卸任，外界認為中美關係在拜登上任後的可預期性會提高。面對美國的圍堵，北京今年將繼續以擴大對外開放，吸引更多外資在中國建立供應鏈，來對抗美國發起的美中脫鉤和供應鏈重組壓力。

而中國在2021年的另一個經濟重頭戲，就是「十四五規畫和2035年遠景目標」的開局之年，其中備愛矚目的就是中國面對美國發動的科技鎖喉戰而推動的科技自主。在宏觀調控政策方面，2020年為刺激經濟所實施的寬鬆貨幣、財政、信貸與減稅降費政策，今年可能都會退場，政策基調預料會回到收緊銀根、降低金融風險、加強金融監管。

2020年很火熱的基建和房地產投資，會因為銀根收緊而降溫；另一個整頓目標則是互聯網巨頭們的壟斷地位。例如去年底被官方調查、約談的阿里巴巴、螞蟻集團，尤其螞蟻集團網路借貸規模愈來愈大，已碰觸到北京當局敏感神經。而新的監管政策預料今年將陸續出台。

在政治上，中共將於今年7月慶祝建黨100周年，這是今年的最大政治重頭戲。防堵疫情有成、經濟V型反彈等，都將是習近平宣揚政績的素材，為他在2022年之後的第三任鋪路。

中國 美國 疫情

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